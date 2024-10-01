Özgür Özel, Güneri Cıvaoğlu İçin Başsağlığı Mesajı Yayınladı

Özgür Özel, Güneri Cıvaoğlu İçin Başsağlığı Mesajı Yayınladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar, televizyon programcısı Güneri Cıvaoğlu için başsağlığı mesajı yayınladı.

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar, televizyon programcısı Güneri Cıvaoğlu için başsağlığı mesajı yayınladı.

CHP lideri Özgür Özel, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında yaşamını yitiren gazeteci Güneri Cıvaoğlu için başsağlığı mesajı paylaştı. Özel, X hesabından paylaştığı mesajda, "'Vefatını üzüntüyle öğrendiğim basınımızın duayen isimlerinden Güneri Cıvaoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum'" ifadelerine yer verdi.

Anka Haber Ajansı

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