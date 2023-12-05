Özgür Özel, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok İle Tbmm'de Bir Araya Geldi

Özgür Özel, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok İle Tbmm'de Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ile TBMM'de bir araya geldi. Altıok, Özel'e; Bektaşi tacı, 12 köşeli teslim taşı ve sazdan oluşan hediyeyi takdim etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ile TBMM'de bir araya geldi. Altıok, Özel'e; Bektaşi tacı, 12 köşeli teslim taşı ve sazdan oluşan hediyeyi takdim etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'u TBMM'de konuk etti. Altıok, Özel'e; Bektaşi tacı, 12 köşeli teslim taşı ve sazdan oluşan hediyeyi takdim etti. Özel'in ziyaretle ilgili yaptığı paylaşım şöyle:

"Hacıbektaş Belediye Başkanımız Arif Yoldaş Altıok ile TBMM'de bir araya geldik. Bektaşi tacı, 12 köşeli teslim taşı ve sazdan oluşan kıymetli hediyeleri için teşekkür ediyorum."

Anka Haber Ajansı

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