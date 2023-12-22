Özgür Özel, Hacıbektaş'ta Meşaleli Yürüyüşe Katıldı; Atatürk Evi'ni Ziyaret Etti

Özgür Özel, Hacıbektaş'ta Meşaleli Yürüyüşe Katıldı; Atatürk Evi'ni Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacıbektaş’a gelişinin 104’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında meşaleli yürüyüşe katıldı. Özel, daha sonra 22 Aralık Sokağı’nın açılışını yaparak Atatürk Evi’ni ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacıbektaş’a gelişinin 104’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında meşaleli yürüyüşe katıldı. Özel, daha sonra 22 Aralık Sokağı’nın açılışını yaparak Atatürk Evi’ni ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacıbektaş’a gelişinin 104’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bulunduğu Hacıbektaş’ta basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı. Daha sonra meşaleli yürüyüşe katılan CHP lideri Özel, 22 Aralık Sokağı’nın açılışını yaparak Atatürk Evi’ni de ziyaret etti.

Anka Haber Ajansı

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