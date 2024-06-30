Özgür Özel: “Halise Küçükkaya'ya Allah'tan Rahmet, Küçükkaya Ailesine Başsağlığı Ve Sabır Diliyorum”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Değerli gazeteci İsmail Küçükkaya’nın annesi Halise Küçükkaya'nın Antalya’da yaşamını yitirdiğini üzülerek öğrendim. Halise Küçükkaya'ya Allah'tan rahmet, Küçükkaya ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Değerli gazeteci İsmail Küçükkaya’nın annesi Halise Küçükkaya'nın Antalya’da yaşamını yitirdiğini üzülerek öğrendim. Halise Küçükkaya'ya Allah'tan rahmet, Küçükkaya ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.
Gazeteci İsmail Küçükkaya’nın annesi Halise Küçükkaya, vefat etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından taziye mesajı paylaştı. Özel’in paylaşımı şöyle:
“Değerli gazeteci İsmail Küçükkaya’nın annesi Halise Küçükkaya'nın Antalya’da yaşamını yitirdiğini üzülerek öğrendim. Halise Küçükkaya'ya Allah'tan rahmet, Küçükkaya ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.”
Anka Haber Ajansı