Özgür Özel: "Haramdan Ve Yalandan Korkan Muhafazakar Demokratlar Bizlerle Birliktedir" (3)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhur İttifakı'nın memleketin üzerine "karabasan" gibi çöktüğünü, ittifaktan ayrılan Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) de iktidar tarafından hakarete uğradığını söyledi. Özel, "'Haramdan ve yalandan korkan muhafazakar demokratlar bizlerle birliktedir" dedi.

Yerel seçim çalışmaları için yurt gezilerine devam CHP Genel Başkanı Özel Samsun'daydı. Partisinin düzenlediği mitingde konuşan CHP Lideri, Cumhur İttifakından ayrılan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'a hakaret edildiğini ve "'ip cambazı'" ve "'zübük'" olmakla suçlandığını söyledi. Millet İttifakından ayrılanlar da olduğunu ama kendilerinin sadece "'canları sağolsun'" dediklerini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Onların renkleri koyu gri yağmur bulutu gibi. Samsun’un memleketin üzerine karabasan gibi çöken bir umutsuzluğun ittifakını kurdular, yanlarından kendi hocalarının evladı, daha geçen seneye kadar, geçen Mayıs’a kadar yere göğe koyamadıkları ayrıldı ve Necmettin hocanın evladına, kendi hocasının çocuğuna ‘ip cambazı’ diyor ‘zübük’ diyor ‘şantajcı’ diyor hakaretler ediyor. Oysa bizim de ittifakımızdan ayrılanlar oldu, listelerimizden seçilip, desteğimizle seçilip karşımızda yer alanlar oldu, çok ağır sözler söyleyenler oldu. Hep iki kelime ile cevap verdik. Canları sağolsun dedik. Çünkü biliriz ki eski dosttan düşman olmaz. Biliriz ki dün öptüğün yüze bugün tükürülmez. Dün iyi dediğine bugün küfredilmez. Dün dost olana bugün düşman olunmaz. İşte bizim ittifakımız Samsun’da Samsun ittifakıdır. Elbette aslan sosyal demokratlar bu ittifaktadır. Ama geçmişte birlikte olduğumuz yöneticileri ile anlaşamadığımız ama yakasındaki güneşi gönlündeki güneşi gördüğümüz iyi insanlar, milliyetçi demokratlar sosyal demokratlarla birliktedir. Haramdan ve yalandan korkan muhafazakar demokratlar bizlerle birliktedir."

Anka Haber Ajansı