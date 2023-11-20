Özgür Özel, Hasan Karaçelik İçin Taziye Mesajı Yayınladı

Özgür Özel, Hasan Karaçelik İçin Taziye Mesajı Yayınladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşamını yitiren önceki dönem Ortaca Belediye Başkanı CHP’li Hasan Karaçelik için taziye mesajı yayınladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşamını yitiren önceki dönem Ortaca Belediye Başkanı CHP’li Hasan Karaçelik için taziye mesajı yayınladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik için taziye mesajı yayınladı. Özel'in sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı paylaşımı şöyle:

"Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim önceki dönem Ortaca Belediye Başkanımız Hasan Karaçelik'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve örgütümüze başsağlığı diliyorum."

Anka Haber Ajansı

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