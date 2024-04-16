Özgür Özel: "Hatay Halkının İradesine Sahip Çıkmaya Bu İşin Peşini Bırakmamaya Devam Edeceğiz" (3)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerin ardından TBMM'de ilk grup toplantısını yaptı. Özel, seçim sürecinde partisini birinci parti çıkarmada emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başladı. Hatay'da seçimlerin yenilenmesi için YSK'ya yaptıkları ''tam kanunsuzluk'' başvurusuna da değinen Özel, "Bu itirazları reddedenler şimdi tam kanunsuzluğun daniskansına bakalım ne cevap vereceklerdir. Halkın iradesi sakatlanmıştır. Hatay halkının iradesine sahip çıkmaya bu işin peşini bırakmamaya devam edeceğimi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerin ardından TBMM'de ilk grup toplantısını yaptı. Özel, seçim sürecinde partisini birinci parti çıkarmada emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başladı. Hatay'da seçimlerin yenilenmesi için YSK'ya yaptıkları "'tam kanunsuzluk'" başvurusuna da değinen Özel, "Bu itirazları reddedenler şimdi tam kanunsuzluğun daniskansına bakalım ne cevap vereceklerdir. Halkın iradesi sakatlanmıştır. Hatay halkının iradesine sahip çıkmaya bu işin peşini bırakmamaya devam edeceğimizin altını bir kez daha kalın çizgilerle çiziyorum. Hatay bizim kişisel, milli meselemizdir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından ilk grup toplantısında milletvekillerine ve partililere seslendi. Grup salonunda hem CHP'lilerin hem de gazetecilerin ilgisi oldukça yoğundu. Özel, kürsüye çıkarken "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları atıldı.

"Bugün tarihi bir toplantıyı gerçekleştiriyoruz" diye sözlerine başlayan Özel, tüm örgüt üyelerine seçim sürecindeki başarılarından ötürü teşekkür etti. Özel, ayrıca belediye başkanı seçilen milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ı da selamladı. Özel, "İllerinde tek milletvekilleriydiler, o ilin sesini Türkiye'ye duyurdu ve bu zor coğrafyalarda her biri her iki kişiden birini oyunu alarak bu gruptan ayrıldılar ama o illerin belediye başkanı oldular" dedi. Özel, ayrıca Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan ama seçilemeyen Veli Ağbaba'ya da "İsmet Paşa'nın yüreğine su serpti memleketinde, milliyetçileri, muhafazakarları ayırmadı" diyerek teşekkür etti.

Özel, ayrıca partisinin önceki dönemde görev yapan ve yeniden seçilen belediye başkanlarına da teşekkür ederek, "Bize oy veren hiç kimseyi pişman etmeyeceğimize buradan söz veriyoruz" ifadesini kullandı.

"BİZE DÜŞEN FİLİSTİN DAVASINA SAHİP ÇIKMAK"

AKPM'de yarın konuşma yapacağını ifade eden Özel, konuşmasında İsrail'in mezalimini dile getireceğini söyledi. İlk işinin en kısa zamanda Filistin'e gitmek oradaki halkın sesini dünyaya duyurmak olduğunu belirten Özel, "33 bin çocuk, kadın, genç ölüyor kimse kılını kıpırdatmıyorsa orada bize düşen 3. Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in Yaser Arafat'la kurduğu ilişki, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının davası olan Filsitin davasına sahip çıkmaktır" dedi.

"KUSURU OLAN KİM VARSA GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMASIN"

Antalya'da meydana gelen teleferik kazasına da konuşmasında yer veren Özel, hayatını kaybeden yurttaşa rahmet dileyerek, "Memleketlerine döndüğünde oradaki belediyemiz talimatlandırldı, çocuklar evladımızdır, aile ailemizdir. Tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Kusuru olan kim varsa gözünün yaşına bakılmasın, adli soruşturmayı takip ediyor, denetim mekanizmalarımızı işletiyoruz. Ancak bugün Antalya'da büyük bir kanunsuzluk, vicdansızlıkla karşı karşıyayız" diye konuştu.

"SOMA'DA 301 MADENCİ ÖLDÜ BİR KAMU GÖREVLİSİ YARGILANMADI''

Özel, soruşturma kapsamında tutklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün durumunu, "Bugün hiçbir kusuru, günahı olmadığı halde göz altına alındığı yetmezmiş gibi tutukluluk gibi tedbire başvurulması... Allah'tan korksunlar. Soma'da 301 maden görevlisi öldü bir kamu görevlisi yargılanmadı. 22 yıllık iktidarlarında 1 kişiye yargılanma izni verilmemişken yaşanan olayı suçsuz başkanımı Mesut Kocagöz'e yıkanlara yazıklar olsun buna izin vermeyeceğim" diye değerlendirdi.

Hatay seçimleri için YSK'ya "'tam kanununsuzluk'" başvurusu yaptıklaranı hatırlatan Özel, şunları kaydetti:

"HATAY HALKININ İRADESİNE SAHİP ÇIKMAYA BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"31 Mart'ta millet bizi 1. parti yaptı, bu hükümete de oylarıyla bir mesaj yolladı. Geçmiş dönemlerde yaptıkları hataları misliyle tekrar etmeye çalışanların sandıktan ders almadığı anlaşılıyor. Eğer geçen 31 Mart seçimi AK Parti'nin o başvurusuyla yenilendiyse bizim bu dosyamıza göre Hatay seçiminin en az 8 kez yenilenmesi gerekir. 108 seçmen çeşitli sebeplerle haklarında kısıtlılık kararı var oy kullanamazken oy kullandıklarını ispatladık. 3 bin 389 seçmen ölmüş oldukları halde yerlerine oy kullanıldı. CHP Hatay'da geçersiz oyların aradaki farkın 15 katı olmasına rağmen yapmış olduğu başvurular ilçede, ilde ve YSK'da reddedilmiştir. imdi aynı başvuruyu bir kez daha yapıyoruz. Tam kanunsuzluk burada ölü, kısıtlı seçmenin oyunda, emniyet görevlilerinin sandık başkanı olmasında yoksa bu kanunun neresinde yazmaktadır. Bu tam kanunsuzluk haline susacak olanlar kendi vicdanlarına, 31 Mart'ta attıkları imzalara, bu itirazları reddedenler şimdi tam kanunsuzluğun daniskansına bakalım ne cevap vereceklerdir. Halkın iradesi sakatlanmıştır. Hatay halkının iradesine sahip çıkmaya bu işin peşini bırakmamaya devam edeceğimizin altını bir kez daha kalın çizgilerle çiziyorum. Hatay bizim kişisel, milli meselemizdir."

Özel'in bu sözlerinin ardından grup salonunda "Hak, hukuk,adalet" sloganları atıldı. Merkez Bankası'nın zararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, şöyle devam etti:

"Merkez Bankası 2023’te 818 milyar lira zarar etti. Bu banka bu yıla kadar Kur Korumalı Mevduata (KKM) Merkez Bankası ne kadar ödüyor diye... Gizledikleri yapılan ödemelerin yarattığı zarardır. Bakın Merkez Bankası bundan önceki 10 yılda 2013’ten 2023’e kadar tam 320 milyar lira kar etmiştir. Bir yıllık zarar 10 yıllık karın iki buçuk katıdır. Yani bu hesapla Merkez Bankası 25 yıldaki kardan Merkez Bankası zarar eder mi? 25 yıllık karını bir senede bir avuç zengine verdiler. Bakın Merkez Bankası’nın yaptığı ödemeye Hazine'nin yaptığı ödeme de eklendiğinde toplam rakam 1 trilyon 332 milyardır. Bu para en düşük emekli maaşını 17 bin lira yapalım dediğimde ‘yapamayız para yok’ dedikleri paranın tam iki katıdır. Türkiye’deki 16 milyon emekliye bir asgari ücret maaş vermenin iki yıllık maliyetini bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun. Deprem konutlarının toplam maliyeti 1.1 milyar lira. Cumhurbaşkanlığı’nın kendi internet sitesindeki rapor. Koskoca asrın felaketi dedikleri depremin tüm yıkımın parası kadar parayı ‘ben ekonomistim, en iyisini ben bilirim diyen’ bütün dünya pandemisden çıkışta yükselen enflasyonu doğru enstrümanlar kullanarak hemen düşürmüşken yüzde 120 enflasyonlara götürüp ülkeyi perişan eden kişi 4 liralık doları 20 lirayı geçmesin diye KKM’ye çeviren kişi bu hasarın sorumlusur. Recep Tayyip Erdoğan manevi kayıplarımız yüreğimizde hep beraber paylaşıyoruz ama depremin yarattığı toplam asrın felaketininin maliyeti kadar maliyeti inadı, iş bilmezliği ve liyakatsız kişilere verdiği emirler sonucu hepimize ödetmiştir. Yoksulun, garibanın, esnafın hakkını ondan soracağız söke söke alacağız.

"OY VERENLERİ PİŞMAN ETMEYECEĞİZ"

31 Mart seçimlerinde çok önemli bir başarıyı yüzde 38 ile birinci parti olmayı, Türkiyenin en çok büyükşehiri olan en çok il belediyesi olan... Türkiye’de toplam 35 ilde birinci parti olan en çok ilçe belediyesi olan parti olmayı hep birlikte başardık. Şimdi nüfusun yüzde 65’in ekonominin yüzde 80’nine hizmet etme yükümlülüğümüz var. Dün MYK toplantımızı yaptık. Grubumuzla perşembe günü Parti Meclisi’mizle cuma günü İl başkanlarımızla ve Türkiye’den seçilen tüm belediye başkanlarımız ve il başkanlarımızla cumartesi ve pazar günü bir araya gelerek bu tarihi sorumluluğun yükünü nasıl taşıyacağımızı bize oy veren hiç kimseyi nasıl pişman etmeyeceğimizi cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde nasıl iktidar yapacağımızı konuşmaya başlıyoruz.

"BABA EVİNİN TAPUSU NE BENDE NE BENDEN ÖNCEKİ GENEL BAŞKANLARDA..."

Her birimiz genel başkandan en yeni üyeye kadar her birimiz şu sormluluğu omuzlarımızda hissetmeliyiz. CHP bir çağrıda bulundu. Siyasi partilerle ittifak yapamadık. Ancak ittifakı milletin vicdanında sandıkta yapmaya çalıştık. Ay yıldızlı al bayrağımızdan adını ülkemizden alan Türkiye ittifakıyla kimseyi ayırmadan kimseyi ötekileştirmeden bir büyük mutakabatı bir büyük ittifakı sağladık. CHP bir kez daha hatırlatmak isterim ki hiçbirimizin tapulu malı değildir. Bu parti baba ocağıdır. Bu parti kimse baba ocağı sözünü ataerkil bir söylem olarak düşünmesin. Bu parti herkesin içine doğduğu herkesin içinde büyüdüğü günü gelenin ayrılıp ama başım sıkışırsa baba evi orada dediği, çayı demlidir çorbası kaynar bacası tüten bir yerdir. Baba evinin tapusu ne bendedir ne benden önceki genel başkanlarımızdadır. Baba evinin tapusu bir kişide kayıtlıdır o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Baba evine biz çağırdık liberal demokratlar geldi. Baba evine biz çağırdık solun tüm renklerinden destek geldi. Sosyal demokratlar, zaten oradaydık. Ama baba evine milliyeetçi demokratlar geldi. Yakasında olmasa gönlünde, gözünde güneş olan iyi insanlar geldi. Baba evine MHP’nin kayıtsız, şartsız desteğinden bu kadar zulme, açlığa bıkmış ülkücüler MHP’ye geçmişte gönül verenler geldi. Baba evine yalandan ve haramdan tiksinmiş muhafazakar demokratlar geldi. Baba evine onları ötekileştirmeyen şeytanlaştırmayan en zor günde hükümetin arkasına hizalanmayıp doğru bildiğini söyleyen bizlere güveniyle Kürt demokratlar geldi. Hiçbirini bir diğerinden ayırmadan hiçbirini pişman etmeyeceğiz. Türkiye ittifakı milli takım gol attığında sevinen ayağa kalkan herkesi kapsar... Hakkı yenen, hor görülen kim varsa onların öyle arkasında değiliz yanında değiliz. Onların önlerinde yürüyeceğiz haklarını alana kadar. Söz verdik emeklilerin sesi olmaya devam edeceğiz. Esnafın sesi olmaya devam edeceğiz. Çiftçinin partisi olacağız. Atanmayan öğretmen de staj mağduru da çıraklık mağduru da EYT mağduru 9 bin gün mağduru BAĞ-KUR’lu da emeklilikte kademe bekleyen kardeşlerimde, asgari ücret zamlanınca elindeekine bakan üç ayda bir asgari ücret güncellemesini hak eden emekçi kardeşlerim de bilsinler ki Türkiye’de milletin gerçek sorunu olmayan, onların yarattığı hiçbir suni gündemin peşine takılmayacak onların iktidarını onlarla birlikte kurana kadar hep birlikte gece gündüz çalışacağız söz veriyoruz.

"HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ"

Eğer bize oy verenlerden birisi derse ki ‘Keşke elim kırılsaydı oy vermeseydim’ derse bilin ki vebali hepimizin boynunadır. Biz belediyeleri birileri gibi çocuklarımızı, evlatlarımızı işe sokmak için değil, geldiği günleri unutup saraylarda oturup millete dayattığı adayları millet açlıktan kıvranırken ıstakoz yiyenler gibi ihaleleri yandaşlara dağıtmak için değil, biz belediyeleri partizanlık yapmak için değil, tüm bunları bir kenara itip temiz dürüst yöneterek Türkiye’yi de nasıl yöneteceğimizi göstermek ve cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini iktidar yapmak üzere aldık. Buna zarar verecek kim varsa ne ben ne kadrolarımız ne partimiz gözünün yaşına bakmayacağız. Bu millete eşit ve adil hizmet sunacak, inançlara saygılı olacak tüm farklılıkları renkleri zenginlik kabul edecek ve herkesi kucaklayacağız."

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Anka Haber Ajansı