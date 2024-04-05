Özgür Özel: “Hatay'da İtiraz Süreci Devam Etmesine Karşın Mazbata Verilmesi Çabası, Seçim Hukukuna Aykırıdır”

Özgür Özel: “Hatay'da İtiraz Süreci Devam Etmesine Karşın Mazbata Verilmesi Çabası, Seçim Hukukuna Aykırıdır”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Hatay'da itiraz süreci devam etmesine karşın mazbata verilmesi çabası, seçim hukukuna açık aykırıdır. Tüm seçim kurulu hakimlerine sesleniyorum; hukuka uyun, Hatay halkının iradesine saygı duyun” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Hatay'da itiraz süreci devam etmesine karşın mazbata verilmesi çabası, seçim hukukuna açık aykırıdır. Tüm seçim kurulu hakimlerine sesleniyorum; hukuka uyun, Hatay halkının iradesine saygı duyun” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, itiraz süreci devam eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili X hesabından açıklama yaptı. Özel’in paylaşımı şöyle:

“Hatay'da itiraz süreci devam etmesine karşın mazbata verilmesi çabası, seçim hukukuna açık aykırıdır. Tüm seçim kurulu hakimlerine sesleniyorum; hukuka uyun, Hatay halkının iradesine saygı duyun.”

Anka Haber Ajansı

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