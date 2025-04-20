Özgür Özel, Hristiyan Cemaatlerin Liderlerini Arayarak Paskalya Bayramı'nı Kutladı

(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’deki Hristiyan cemaatlerin ruhani liderlerini telefonla arayarak Paskalya Bayramı'nı kutladı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada "CHP lideri Özel; Fener Rum Patriği Bartholomeos, Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani lideri ve Patrik Vekili Yusuf Çetin, Süryani Katolik Türkiye Patrik Vekili Orhan Çanlı, Ermeni Katolik Türkiye Ruhani Reisi Kirakos Kazancıyan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ile ayrı ayrı telefonda görüşerek, cemaat mensuplarına iyi dileklerini iletti, dini liderler nezdinde Türkiye’de yaşayan Hristiyan vatandaşların ve tüm Hristiyanların bayramlarını tebrik etti" denildi.

Anka Haber Ajansı