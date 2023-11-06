Özgür Özel: “İkinci Yüzyılda Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Layık Başarıları Hep Birlikte Alacağız”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “38. Olağan Kurultayımızın Divan Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu çalışma ofisimizde ağırladık. İkinci yüzyılda kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e layık başarıları hep birlikte alacağız" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “38. Olağan Kurultayımızın Divan Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu çalışma ofisimizde ağırladık. İkinci yüzyılda kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e layık başarıları hep birlikte alacağız" dedi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel, kurultayda divan başkanlığı yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel, X hesabından ziyarete ilişkin fotoğrafları paylaşarak şu notu düştü:
“38. Olağan Kurultayımızın Divan Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu'nu çalışma ofisimizde ağırladık. ‘İkinci yüzyılda kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e layık başarıları hep birlikte alacağız.’”
Anka Haber Ajansı