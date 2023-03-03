Özgür Özel: İktidar Partisi, Depremden Etkilenen 11 İl Arasında Kilis’e Üvet Evlat Muamelesi Yapıyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Depremin ardından arama-kurtarmada yetersiz kalan, organizasyonu beceremeyen iktidar partisi, bu 11 il arasında Kilis’e üvey evlat muamelesi yapıyor. Bu konuda Kilis’ten çok sayıda şikayet alıyoruz… Kilis’ten gelen bir başka şikayet de depremden etkilenen illerde banka borçlarının 6 ay süreyle ertelenmesine yönelik karar alınmış olmasına karşın, Kilis ilinde özel bankaların 6 ay süreyle erteleme yapmadığı ve yalnızca borçları bir ay ötelediği yönündedir. Kamu bankalarının

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Depremin ardından arama-kurtarmada yetersiz kalan, organizasyonu beceremeyen iktidar partisi, bu 11 il arasında Kilis’e üvey evlat muamelesi yapıyor. Bu konuda Kilis’ten çok sayıda şikayet alıyoruz… Kilis’ten gelen bir başka şikayet de depremden etkilenen illerde banka borçlarının 6 ay süreyle ertelenmesine yönelik karar alınmış olmasına karşın, Kilis ilinde özel bankaların 6 ay süreyle erteleme yapmadığı ve yalnızca borçları bir ay ötelediği yönündedir. Kamu bankalarının 6 ay süreyle erteleme kararına Kilis ilinde özel bankalarca da uyulmasının sağlanması yönünde adım atılması gerekmektedir” dedi.

Özgür Özel, bugün yaptığı yazılı açıklamada, büyük bir yıkıma ve çok sayıda can kaybına yol açan Kahramanmaraş depremlerin ardından iktidarın depremden etkilenen Kilis’e yönelik tutum ve uygulamalarını eleştirdi. Özel, Kilis’ten çok fazla şikayet aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

“İKTİDAR PARTİSİ KİLİS’E ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPIYOR”

“Depremin ardından arama-kurtarmada yetersiz kalan, organizasyonu beceremeyen iktidar partisi, bu 11 il arasında Kilis’e üvey evlat muamelesi yapıyor. Bu konuda Kilis’ten çok sayıda şikayet alıyoruz.

26 Şubat tarihli Resmi Gazete’de, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanıp yürürlüğe girdi. Buna göre 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden emniyet personelinin Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya'da yapacakları görevler, şark hizmeti olarak kabul edilecektir. Bu karar, depremden etkilenen diğer illerde, özellikle Gaziantep’in depremden en çok etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerine komşu olan Kilis ilinde görevli emniyet personeli açısından motivasyon kaybına neden olmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın son resmi açıklamalarına göre, Kilis ilinde bin 575 adet binanın yıkık, acil yıkılacak ya da ağır hasarlı kategorisinde olduğu görülmektedir. Tarafımıza ulaşan Kilis ilinde görev yapan emniyet personeli, halen evlerine giremediklerine dikkat çekmektedir. İlgili yönetmelik değişikliğinin güncellenerek Kilis ilinin dahil edilmesi yönünde bir beklenti hakimdir. Bu konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı’na yazılı bir soru önergesi de vererek, ilgili yönetmeliğin güncellenmesine ilişkin bir çalışma olup olmadığını sordum.

“KAMU BANKALARININ 6 AY SÜREYLE ERTELEME KARARINA KİLİS’TE ÖZEL BANKALARCA DA UYULMASININ SAĞLANMASI YÖNÜNDE ADIM ATILMASI GEREKMEKTEDİR”

Kilis’ten gelen bir başka şikayet de depremden etkilenen illerde banka borçlarının 6 ay süreyle ertelenmesine yönelik karar alınmış olmasına karşın, Kilis ilinde özel bankaların 6 ay süreyle erteleme yapmadığı ve yalnızca borçları bir ay ötelediği yönündedir. Kamu bankalarının 6 ay süreyle erteleme kararına Kilis ilinde özel bankalarca da uyulmasının sağlanması yönünde adım atılması gerekmektedir.”

Anka Haber Ajansı