CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İktidarı devralacağımız bir süreci planlıyoruz. Olgunlaştıkça haberdar olacaksınız. Yürüdükçe heyecanla takip edeceksiniz. Tarihin akışına bu yıl hep birlikte tanıklık edeceksiniz. Ümit ediyorum biz bu yıl bu iktidarın defterini pazara çıkarmak sandığı ortaya koymak millete sormak için biz üstüme düşen her şeyi yapacağız. Bundan sonra bir sürecin uzun ve güçlü bir sürecin içindeyiz" dedi.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İktidarı devralacağımız bir süreci planlıyoruz. Olgunlaştıkça haberdar olacaksınız. Yürüdükçe heyecanla takip edeceksiniz. Tarihin akışına bu yıl hep birlikte tanıklık edeceksiniz. Ümit ediyorum biz bu yıl bu iktidarın defterini pazara çıkarmak sandığı ortaya koymak millete sormak için biz üstüme düşen her şeyi yapacağız. Bundan sonra bir sürecin uzun ve güçlü bir sürecin içindeyiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ülke Politikaları Vakfı tarafından “Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması” panelinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, Şamil Tayyar’ın “Turpun büyüğü İmamoğlu’dur” açıklaması ve “‘Seçime hazırız, adayımız hazır’ dediniz ama isim açıklamadınız” sorularına yanıt verdi. Özel, şunları kaydetti:

"Biraz önce yargının siyasallaşması ile ilgili bir panelin açılış konuşmalarını yaptık. Olacak O Kadar Televizyonu’nda ‘Tam yerine denk geldi, manzara koyduk’ diyorlardı. Tam gününde bunu tartışıyorken, tam burada yargının siyasallaşması noktasında dünya rekorunu kırdı. Denedi ve kırdı. Ekrem İmamoğlu, değerli başkanımız konuşmayı yaptığı kürsüden 15 adım ötedeyken hakkında soruşturma açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nın işi gücü olmaz mı? Pazartesi günü sabah bu vakitte açıp Ekrem İmamoğlu’nu izliyor. Bir yerde bir konuşma yapılır, içinde hiç yok ama bir suç unsuru varsa bile haberdar olur, sonra onu izler, inceler. Canlı yayında soruşturma açmak ne demek? Bütün dikkati burada ve şu çok belli. Özel yetkili savcılar olur ya. İstanbul’u karıştırmaktan, Ekrem İmamoğlu ile uğraşmaktan özel sorumlu, yetkili bir başsavcı ile muhatabız. Yoksa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu kadar işi olması gerekirken işi gücü bırakıp canlı yayında bizi izleyip, dünya rekoru denercesine uğraşmak filan. Kendi kendine. Gerçekten şizofrenik bir halle karşı karşıyayız. Şizofrenik davranışlar bunlar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, ‘İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı tehdit edildi’ diye soruşturma başlatıyor. Bırak onu da bir başkası başlatacaksa başlatsın. Ben Ekrem Başkan yanıma oturduğunda dedim ki, ‘Çok iyi oldu. Ortam çok gerildiğinde insanlar ‘Ya iktidar değişince de bize bunlar mı yapılacak kaygısı oluyor, iyi bir güvence oldu. Bizim evladımıza yapıyorsunuz. Ama biz, sizin evlatlarınıza bunlar yapılmasın diye yargıyı düzelteceğiz.’ Bunu duyan insanlar ‘Bu işin rövanşı benim evladıma gider’ diye düşünmez hiç olmazsa dedim. Bu kadar insancıl, bu kadar yapıcı, bu kadar doğru yerden kurulmuş... İçinde evlat lafı geçiyor diye, ailesinin üstüne çekip. Dinlemeyen, duyan, oradan buradan okuyan da sanacak ki Akın Gürlek’in evladı tehdit edilmiş.

"Sandık görevlilerini çalışıyoruz"

Biz o duygunun insanları değiliz ki. Biz o kötülüğün insanları değiliz. Senin bizim evladımıza yaptığına bizim elimiz senin evladına yapmaya varmaz. Bu güvence ortaya konulurken tebrik ettim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu süreci bize bir savaş ilanı olarak gördük. ‘Bunu görüyoruz’ dedik. Kimseye savaş ilan ettiğimiz yok, ama bize savaş ilan edildi. Bu şartlar altında 2025 yılının bir seçim yılı olacağını söyledik. Biz hazırız. Programımız yazılıyordu, o artık hükümet programına, iktidar programına evrilmek durumundadır. Hızla yapılıyor. Sandık görevlilerini çalışıyoruz. Ensar Aytekin, 81 ile ‘Sandık görevlilerini hazırlayın’ talimatı verdi. Sandık güvenliğini çalışıyoruz. Her şeyle hazırken bir de aday olacak. Bizim adayı belirleme irademiz kesindir. Bu süreci başlatacağız. Ama aday bir kişinin, bir kurumun ağzından çıkacak, öyle karar verilecek değil. En adil, en açık, en şeffaf ve en katılımcı şekilde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu, Avrupa ülkesi, dünya ülkesine uygun, 2025 yılı demokrasisine uygun şekilde bir adayı o yöntemle belirleyeceğiz. Yoksa varıp da ‘Aday kimdir belli’... Onu tek başına genel başkan belirleyecek olsa, ya da bir kurul ile dar bir yerde belirleyecek olsa bizim onlardan farkımız kalmaz. Bu konuda netiz ama irademiz, yol yürüyüşümüz kesin. Çok güçlü bir süreç hazırlıyoruz ve tarif ediyoruz. Bunun için el ele, omuz omuza, kol kola kimseyi dışlamadan, kimseyi dışarıda bırakmadan, bir kişiyi arkada bırakmadan CHP'nin iktidar yürüyüşünü gerçekleştiriyoruz. Biz hazırız, onlar da iktidarı devretmeye hazır olsunlar."

"İstanbul'un muhafızıyla bu işleri konuşmayacağız da kiminle konuşacağız?"

Özel "Yarın açıklama yapacak mısınız? ve "Ekrem İmamoğlu ile yeni yol haritasını konuştunuz mu konuşacak mısınız" sorularına da şu yanıtı verdi:

"Az ve bazen olan şeylerin haber değeri vardır. Bizim Ekrem Başkanla baş başa sohbetimizin bir haber değeri yok. En son iki gün önce yaptık. Bugün yapacağız, yarın yapacağız. Biz bütün süreci sürekli bu kadar ağır bir saldırı varken hele ki normalde siyaseti yorumlarken yürürken dostane ailelerimizle baş başa çok kalıyoruz. Yine kaldık, kalacağız. Hele hele bu kadar ağır bir saldırıyı İstanbul'un muhafızıyım diyen biri İstanbul bu kadar ağır saldırı altındayken... Ahmet Özer ya da Rıza Akpolat... Ne birisi terörist ne bir diğeri hırsız. Onlar siyasi tutsak, savaş şartlarında siyasi tutsaklar ve onları seçenlerin iradesi hapsedilmeye çalışıyor. İstanbul'un muhafızıyla bu işleri konuşmayacağız da kiminle konuşacağız?"

"İktidarı devralacağımız bir süreci planlıyoruz"

Özel, "Eylem planı ne zaman açıklanacak?" sorusuna "Normal bir olaya tepki verecek olursanız bir eyleme ya da eylemlere eylemlilik planına ihtiyaç olabilir. Gün o gün değil. Bize savaş ilan ettiler ve bu şartlar altında kimsenin bu vakitten sonra hiçbir güvencesi yok. Görüyorsunuz savcı neler yapıyor. O yüzden biz iktidarı devralacağımız bir süreci planlıyoruz. Bu süreç bütün bir süreç. O yüzden şu gün şurada şu miting bu gün burada şu miting ötesinde bir süreç tarif ediyoruz. Olunlaştıkça haberdar olacaksınız. Yürüdükçe heyecanla takip edeceksiniz. Tarihin akışına bu yıl hep birlikte tanıklık edeceksiniz. Ümit ediyorum biz bu yıl bu iktidarın defterini pazara çıkarmak sandığı ortaya koymak millete sormak için biz üstüme düşen her şeyi yapacağız. Bundan sonra bir sürecin uzun ve güçlü bir sürecin içindeyiz. Teker teker vaka bazında bunlara mücadele etmenin artık normal siyasi zeminde bir karşılığı kalmadı, tükendi" ifadesini kullandı.

"Kötülük ne kadar yüksek ve büyükse cesaretimiz ve kararlılığımız da o kadar o kadar yüksek"

Özel son olarak, “Parti Meclisi toplantısında ‘Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı konuşuldu’ yönündeki kulis bilgileri” hakkında, "Kulis bilgilerini doğrulatma mercii Genel Başkan olmaz. O yüzden Ekrem İmamoğlu‘nun adı her toplantıda her yönüyle geçiyor. Bu kadar ağır bir saldırı varken isminin geçmesi kadar normal bir şey yok. Biraz önce verdiğim cevapta olduğu gibi tüm yönleriyle ve çok güçlü bir sürecin içindeyiz. Bunu hep birlikte yaşayacağız, göreceğiz. Kötülük ne kadar yüksek ve büyükse cesaretimiz ve kararlılığımız da o kadar o kadar yüksek” ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı