Özgür Özel İle Erkan Baş Chp Genel Merkez’de Görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, bugün CHP Genel Merkez’de bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, bugün CHP Genel Merkez’de bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bugün CHP Genel Merkez’de bir araya geldi.
TİP heyetinde Baş’ın yanı sıra; Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, Parti Sözcüsü Sera Kadıgil, Örgütlenmeden Sorumlu MYK Üyesi Yunus Başaran yer aldı. CHP heyeti ise Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Yurt İçi ve Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin’den oluştu. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.
Anka Haber Ajansı