Özgür Özel İle Erkan Baş Chp Genel Merkez’de Görüştü

Özgür Özel İle Erkan Baş Chp Genel Merkez’de Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, bugün CHP Genel Merkez’de bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, bugün CHP Genel Merkez’de bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bugün CHP Genel Merkez’de bir araya geldi.

TİP heyetinde Baş’ın yanı sıra; Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, Parti Sözcüsü Sera Kadıgil, Örgütlenmeden Sorumlu MYK Üyesi Yunus Başaran yer aldı. CHP heyeti ise Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Yurt İçi ve Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin’den oluştu. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp Sinop Belediye Başkan Adayı Gürbüz: "Uğur Mumcu’nun Bıraktığı O Mirası Bizler Devam Ettireceğiz"
Chp Sinop Belediye Başkan Adayı Gürbüz: "Uğur Mumcu’nun Bıraktığı O Mirası Bizler Devam Ettireceğiz"
Gürsel Erol: "Depremzedelerin Mülkiyet Ve Hak Sahipliği Sorunları Devam Ediyor"
Gürsel Erol: "Depremzedelerin Mülkiyet Ve Hak Sahipliği Sorunları Devam Ediyor"
Gazeteci Yazar Uğur Mumcu Katledilmesinin 31’inci Yıldönümünde Evinin Önünde Anıldı
Gazeteci Yazar Uğur Mumcu Katledilmesinin 31’inci Yıldönümünde Evinin Önünde Anıldı
Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Uğur Mumcu’yu Anma Programına Katıldı
Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Uğur Mumcu’yu Anma Programına Katıldı
Chp’li Başkan Adayları Çetin Akın Ve Ferdi Zeyrek’ten Esnaf Ziyareti
Chp’li Başkan Adayları Çetin Akın Ve Ferdi Zeyrek’ten Esnaf Ziyareti
Meral Akşener: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Buğra Kavuncu”
Meral Akşener: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Buğra Kavuncu”
Ahmet Davutoğlu: Saadet Partisi İle 100 Seçim Bölgesinde Seçimlere Ortak Olarak Gireceğiz
Ahmet Davutoğlu: Saadet Partisi İle 100 Seçim Bölgesinde Seçimlere Ortak Olarak Gireceğiz