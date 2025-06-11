Özgür Özel İle Nurcan Zeyrek, Manisa'da Taziyeleri Kabul Ediyor

Özgür Özel İle Nurcan Zeyrek, Manisa'da Taziyeleri Kabul Ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından, Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile Manisa’da taziyeleri kabul ediyor. Özel ve Nurcan Zeyrek’e, Ferdi Zeyrek’in annesi Gülten Zeyrek, amcası Arif Zeyrek ve kız kardeşi Özlem Zeyrek'in yanı sıra Özel’in eşi Didem Özel, CHP’nin Manisa Milletvekilleri de eşlik ediyor.

(MANİSA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından, Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile Manisa’da taziyeleri kabul ediyor. Özel ve Nurcan Zeyrek’e, Ferdi Zeyrek’in annesi Gülten Zeyrek, amcası Arif Zeyrek ve kız kardeşi Özlem Zeyrek'in yanı sıra Özel’in eşi Didem Özel, CHP’nin Manisa Milletvekilleri de eşlik ediyor.

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, dün son yolculuğuna uğurlanmasının ardından taziyeler, Fatih Sergi Salonu’nda kabul ediliyor.

Taziye sırasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek'e, annesi Gülten Zeyrek, Zeyrek’in amcası Arif Zeyrek ve kız kardeşi Özlem Zeyrek'in yanı sıra Özel’in eşi Didem Özel ile CHP’nin Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen ve Selma Aliye Kavaf eşlik etti.

Taziyeye, Manisalı yüzlerce vatandaşın yanı sıra birçok siyasi partiden isim de katıldı. DEVA Partisi Milletvekilleri, Özel’e ve aileye başsağlığı diledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, taziyede bulunan belediye başkanları arasındaydı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu da aileye taziyede bulundu.

Siyasilerin yanı sıra STK ve oda temsilcileri de CHP Genel Başkanı Özel’e taziye dileklerini iletti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay, aileye ve Özel’e başsağlığı diledi.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği taziye için yüksek hava sıcaklığına rağmen valilik binasının önüne kadar metrelerce kuyruk oluştu. Sıcaktan fenalaşanların olduğu kuyrukta bekleyenlere şapka dağıtıldı. Başsağlığı dileyen vatandaşlar, taziyeden ayrılmadan önce taziye defterini de imzaladı.

Taziyeler, saat 18.00'e kadar devam edecek.

Anka Haber Ajansı

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