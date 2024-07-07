Özgür Özel: “İlk Seçimde Chp İktidar Olunca Maaşlardan Sıfır Atmadan Giderlerden Sıfır Atacağız”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Ümit ediyoruz, ilk seçimden sonra CHP iktidar olduktan sonra biz yine sıfır atacağız ama birileri gibi hem maaşlardan hem fiyatlar ve etiketlerden altı sıfır atmayacağız. Maaşlardan sıfır atmadan etiketlerden, giderlerden sıfır atacağız. CHP’nin hedefi, hayali, umudu ve vizyonu budur. Buna inananlar, gelecek seçimlerde CHP’nin içinde olacağı Türkiye İttifakının, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayına oy verecekler” dedi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(EDİRNE) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Ümit ediyoruz, ilk seçimden sonra CHP iktidar olduktan sonra biz yine sıfır atacağız ama birileri gibi hem maaşlardan hem fiyatlar ve etiketlerden altı sıfır atmayacağız. Maaşlardan sıfır atmadan etiketlerden, giderlerden sıfır atacağız. CHP’nin hedefi, hayali, umudu ve vizyonu budur. Buna inananlar, gelecek seçimlerde CHP’nin içinde olacağı Türkiye İttifakının, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayına oy verecekler” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Edirne İl Başkanlığı'nın ardından, Edirne Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın bando eşliğinde karşıladığı Özel ve beraberindekiler daha sonra makama geçti.

Özel, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Hepimizin bildiği bir tek şey var ki Cumhuriyet'in 100'üncü yılının ilk yerel seçimlerinde, yüzde 38’lik bir oy oranıyla 47 yıl sonra büyük bir başarı elde ettik. Bu büyük aile bu başarıyı elde etti. Hep birlikte elde ettik ama esas hedefimiz, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde Atatürk’ün partisini iktidar yapmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığına CHP’li bir Cumhurbaşkanı seçtirmek. Bunun motivasyonu içindeyiz. Hep birlikte bunun için çalışıyoruz. Başaracağımıza inanıyoruz. Biz Selin Hoca ile birlikte ve çok değerli Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız İlhan Uzgel ve değerli büyükelçimiz Namık Tan ile birlikte bu sabah Bükreş’ten geldik. Dün Bükreş’te çok önemli bir gelişme kaydedildi. Dün Sosyalist Enternasyonal toplantısı, Sosyalist Enternasyonal’in Başkanı, İspanya Başkanı Pedro Sánchez, onun başkanlığında Bükreş’te yine Romanya Başbakanı'nın ev sahipliğinde toplandı. Orada yapılan müzakereler sonucunda bir deklarasyon yayınlandı. Hem aşırı sağ ile mücadele noktasında hem Avrupa’daki Sosyalist Enternasyonal’in yeni yapılanmasını duyurmak noktasında hem de CHP’nin 31 Mart’ta kaydettiği başarıyı umut verici bir zafer olarak nitelendiren, CHP’nin güç kazanmasının altını kalın çizgilerle çizen ve CHP’nin Avrupa Birliği hedefini sahiplenen ve üyelerin tam destek verdiğini ifade eden bir metin ortaya çıktı. Bu, gelecekte CHP iktidarında Türkiye’nin nerelere doğru gittiğini gösteren çok önemli bir yaklaşım.

“Avrupa Birliği hedefini yeniden sahipleniyoruz”

İktidarlarının ilk başında ‘mış’ gibi yapan, Avrupa Birliği hedefi koyan, bunun üzerinden Avrupa’nın Türkiye’de aydınların desteklerini sağlamaya çalışanların, bugün o yaptıklarının takiye olduğu, Avrupa Birliği hedeflerinin kalmadığını, dün Şangay İşbirliği Örgütü’nü hedef gösterdiklerini hatırlayalım. O gösterilen hedefte maalesef hem Dışişleri Bakanı hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği hedefte ortalama milli gelir 4 bin 500 dolar. Oysa Avrupa Birliği hedefinde ortalama milli gelir yeni üyelerin düşürmesine rağmen 45 bin dolar. Avrupa Birliği’nin gerçek ortalama milli geliri 55 bin dolar. Birbirinin arasında 10-12 kat milli gelir farkı olan iki yapıdan bahsediyoruz. Biz elbette Asya ve Avrasya’yı da Çin, İran, Rusya’yı da önemsiyoruz ama 75 yıl önce kurucusu olduğumuz Avrupa Konseyi’ne ve 60 yıl önce İsmet Paşa’nın zamanında başvuru yaptığımız Avrupa Birliği hedefini yeniden sahipleniyoruz. Ümit ediyoruz, ilk seçimden sonra, CHP iktidar olduktan sonra biz yine sıfır atacağız ama birileri gibi hem maaşlardan hem fiyatlar ve etiketlerden altı sıfır atmayacağız. Bir tane sıfır atacağız. Maaşlardan sıfır atmadan etiketlerden, giderlerden sıfır atacağız. 5 kat fazla milli gelir, 10 yılın sonunda 10 kat fazla satın alma gücü, bugün aynı maaşı alıp mazotun 4 lira, ekmeğin 1 lira olması demek.

CHP’nin hedefi, hayali, umudu ve vizyonu budur. Buna inananlar gelecek seçimlerde CHP’nin içinde olacağı Türkiye ittifakının, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayına oy verecekler. 10 yılın sonunda 10 kat daha zengin olduklarını görecekler. ‘Yöneticiler zengin olsun, saraylarda otursun, en pahalı limuzinlere binsin, uçan saraylarla uçsun’ diyenler Şangay İşbirliği Örgütü’ne doğru gidebilirler ama orada halk fakir. ‘Yöneticiler mütevazı ama halk zengin olsun’ diyenler Avrupa Birliği hedefinin peşinde yürüyebilirler. Orada tam 10 kat zengin halklar var. Gelişmiş bir demokrasi var. Bu yürüyüşümüz devam edecek."

Buradan yağlı güreşleri izlemeye gideceklerini söyleyen Özel, "Uzaktan yakından katılan bütün pehlivanlara, her yaştan koca yürekli pehlivanlara hem hoş geldiniz diyoruz hem de başarılar diliyoruz. Kazasız, belasız, sakatlığın olmadığı, centilmence yarışların olduğu, hak edenin kazandığı bir Kırkpınar ümidiyle hepinizi saygı ile selamlıyoruz” diye konuştu.

Ziyarette Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda partili de eşlik etti.

Anka Haber Ajansı