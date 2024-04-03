Özgür Özel, İlk Teşekkür Ziyareti İçin Yarın Manisa’ya Gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk teşekkür ziyareti için yarın memleketi Manisa’ya gidecek.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP, Türkiye genelinde oyların yüzde 37,7’sini alarak birinci parti oldu. CHP, Cumhuriyet tarihinde hiç kazanamadığı bazı belediyeleri de alarak toplam 14 büyükşehir belediyesi, 21 il belediyesi ve 337 ilçe belediyesinde belediey başkanlığını kazandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa Büyükşehir Belediyesi de CHP’nin kazandığı büyükşehirlerden biri oldu. CHP’nin 1946’dan bu yana kazanamadığı Manisa Büyükşehir Belediyesi seçiminde CHP’nin adayı Ferdi Zeyrek oyların yüzde 57,29’unu alarak Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Manisa’nın 17 ilçesinden 14’ünde de CHP belediyeleri kazandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, Manisa Adliyesi’nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

CHP lideri Özel’in yerel seçimlerin ardından bir dizi teşekkür ziyareti gerçekleştirmesi bekleniyor. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Özel ilk teşekkür ziyaretini memleketi Manisa’ya gerçekleştirecek. Özel’in Manisa programı kapsamında, belediye ziyareti ve halk buluşması yapması bekleniyor.

Anka Haber Ajansı