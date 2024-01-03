Özgür Özel, İran'daki Terör Saldırılarında Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı Mesajı Yayınladı

Özgür Özel, İran'daki Terör Saldırılarında Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı Mesajı Yayınladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.

CHP Genel Başkanı Özel, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Özgür Özel'in mesajı şöyle:

"İran’ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırılarında yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı diliyorum."

Anka Haber Ajansı

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