Özgür Özel, İşçi Konfederasyonlarının Başkanlarını "emek Mitingi"ne Davet Etti

Özgür Özel, İşçi Konfederasyonlarının Başkanlarını "emek Mitingi"ne Davet Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, işçi konfederasyonlarının başkanlarını telefonla arayarak "Gebze Mitingi"ne davet etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, işçi konfederasyonlarının başkanlarını telefonla arayarak "Emek Mitingi"ne davet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı telefonla arayarak, 30 Haziran günü Gebze’de düzenlenecek “Geçinemiyoruz Mitingi''ne davet etti.

Özel, asgari ücretin ve emekli maaşlarının açlık sınırının altında olmasının ve asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılamayacak olmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, yurttaşların büyük bir bölümünün geçinemediğini ifade etti. Özel, konfederasyon başkanlarını ve üyelerini mitinge davet etti.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Yankı Bağcıoğlu, Ata Emre Akman Cinayeti Davasını Takip Edecek
Yankı Bağcıoğlu, Ata Emre Akman Cinayeti Davasını Takip Edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'i Resmi Törenle Karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'i Resmi Törenle Karşıladı
Yankı Bağcıoğlu: "Ordumuz Her Zaman Güven Kaynağımız Olmuştur"
Yankı Bağcıoğlu: "Ordumuz Her Zaman Güven Kaynağımız Olmuştur"
Kayseri'de Darp Ve Silahlı Saldırıda Ağır Yaralanan Chp'li Şerafettin Bahadır Bugün Ameliyata Alınacak
Kayseri'de Darp Ve Silahlı Saldırıda Ağır Yaralanan Chp'li Şerafettin Bahadır Bugün Ameliyata Alınacak
Chp'li Adıgüzel, Veliler Ve Sendikadan Tügva'ya Yaz Okulu Tepkisi: "Tügva Burada İşgalcidir"
Chp'li Adıgüzel, Veliler Ve Sendikadan Tügva'ya Yaz Okulu Tepkisi: "Tügva Burada İşgalcidir"
Ak Parti'nin İlk Dışişleri Bakanı Yakış İçin Tbmm'de Cenaze Töreni Düzenlendi
Ak Parti'nin İlk Dışişleri Bakanı Yakış İçin Tbmm'de Cenaze Töreni Düzenlendi
Chp'li Ağbaba: "Asgari Ücret En Az 21 Bin 422 Tl Olmalı"
Chp'li Ağbaba: "Asgari Ücret En Az 21 Bin 422 Tl Olmalı"