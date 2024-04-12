Özgür Özel: "İsrail'in Savaş Koşullarını Duyuran Gazetecileri Hedef Almasını Lanetliyorum"

Özgür Özel: "İsrail'in Savaş Koşullarını Duyuran Gazetecileri Hedef Almasını Lanetliyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'nda aralarında TRT ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef almasını lanetlediğini belirterek, yaralanan TRT çalışanlarına acil şifalar diledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'nda aralarında TRT ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef almasını lanetlediğini belirterek, yaralanan TRT çalışanlarına acil şifalar diledi.

Özel, X hesabından yayımladığı mesajda, "İsrail'in Ramazan Bayramı'nda Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sırasında savaş koşullarını dünyaya duyuran gazetecileri hedef almasını lanetliyorum. Yaralanan TRT kameramanı Sami Şehade ve TRT muhabiri Sami Berhum'a acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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