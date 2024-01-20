Özgür Özel, İstanbul Halk-lis Üyeleriyle Chp Genel Merkezi'nde Bir Araya Geldi

Özgür Özel, İstanbul Halk-lis Üyeleriyle Chp Genel Merkezi'nde Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Kolları tarafından düzenlenen programda İstanbul’dan gelen Halkçı Liseliler (Halk-Lis) ile bir araya geldi. Özel, “Türkiye'de siyasette bir gençleşme ve daha çok gencin siyasette temsil edilmesine ilişkin bir ortak kanaat var ve biz bu konuda çok kararlıyız” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Kolları tarafından düzenlenen programda İstanbul’dan gelen Halkçı Liseliler (Halk-Lis) ile bir araya geldi. Özel, “Türkiye'de siyasette bir gençleşme ve daha çok gencin siyasette temsil edilmesine ilişkin bir ortak kanaat var ve biz bu konuda çok kararlıyız” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde Gençlik Kolları tarafından düzenlenen programda İstanbul’dan gelen Halk-Lis üyeleriyle ile bir araya geldi. Buluşmada Özel'e CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik eşlik etti.

Toplantıda konuşan Özel, şunları söyledi:

"Türkiye'nin neresine gidersek gidelim Halkçı Liseliler'i görüyorum ve çok önemsiyorum. Bundan sonraki süreçte gençlik kollarımıza ve partiye günü geldiğinde kayıt olmanızı, siyasete ilgi duymanızı, gençlik kollarımızda çalışmanızı ümit ediyorum. Türkiye'de siyasette bir gençleşme ve daha çok gencin siyasette temsil edilmesine ilişkin bir ortak kanaat var ve biz bu konuda çok kararlıyız. Aslında CHP, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 20'li yaşlarından başladığı ve 30'lu yaşlarında başardığı, 40'lı yaşlarında da yerleştirdiği bir devrim sayesinde bugün Türkiye ayakta. CHP, 33-34 yaşında bakanları, 40'lı yaşlarının başlarında başbakanları, cumhurbaşkanları olabilmiş bir parti. O açıdan size çok önemli görevler düşüyor, bize de çok önemli görevler düşüyor."

Anka Haber Ajansı

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