Özgür Özel, İzmir Torbalı'daki Patlama Hakkında Bilgi Aldı

Özgür Özel, İzmir Torbalı'daki Patlama Hakkında Bilgi Aldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’in Torbalı ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili İzmir Valisi Süleyman Elban ve Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir’den bilgi aldı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’in Torbalı ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili İzmir Valisi Süleyman Elban ve Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir’den bilgi aldı.

İzmir’in Torbalı ilçesi, Ayrancılar Mahallesi, Barış Manço Caddesi'ndeki bir dükkanda bugün saat 15.00 sıralarında sanayi tipi tüp patladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Valisi Süleyman Elban ve Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ile telefonda görüştü. Patlamaya ilişkin bilgi alan Özel, geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini iletti.

Belediye Başkanı Demir, Özel'e ekibiyle birlikte patlamanın yaşandığı bölgede oldukları bilgisini verdi.

Anka Haber Ajansı

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