Özgür Özel, Kadirhan Kadıoğlu’nun Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Özgür Özel, Kadirhan Kadıoğlu’nun Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 16 Kasım 2023’te hayatını kaybeden CHP Fındıklı İlçe Başkanı Kadirhan Kadıoğlu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: DURSUN ALKAYA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 16 Kasım 2023’te hayatını kaybeden CHP Fındıklı İlçe Başkanı Kadirhan Kadıoğlu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Fındıklı İlçe Başkanı Kadirhan Kadıoğlu, 16 Kasım 2023’te geçirdiği kalp krizi sonucu 54 yaşında hayatını kaybetmişti. Karadeniz programı dolayısıyla Rize’de bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıoğlu’nun ailesine Fındıklı’daki evlerinde taziye ziyaretinde bulundu. Özel, aileye sabır ve başsağlığı diledi.

Anka Haber Ajansı

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