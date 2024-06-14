Özgür Özel: "Karne Sevinci Yaşayan Tüm Öğrencilerimizi Tebrik Ediyorum"

Özgür Özel: "Karne Sevinci Yaşayan Tüm Öğrencilerimizi Tebrik Ediyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün eğitim öğretim yılının sonunda Tekirdağ’da karnelerini alıp yanımıza gelen öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Karne sevinci yaşayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor; dinlenecekleri, keyifle vakit geçirecekleri bir tatil dönemi diliyorum" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün eğitim öğretim yılının sonunda Tekirdağ’da karnelerini alıp yanımıza gelen öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Karne sevinci yaşayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor; dinlenecekleri, keyifle vakit geçirecekleri bir tatil dönemi diliyorum" dedi.

Özgür Özel, Tekirdağ'da karne alan öğrencilerle bir araya geldi. Özel, resmi X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bugün eğitim öğretim yılının sonunda Tekirdağ’da karnelerini alıp yanımıza gelen öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Karne sevinci yaşayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor; dinlenecekleri, keyifle vakit geçirecekleri bir tatil dönemi diliyorum."

Anka Haber Ajansı

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