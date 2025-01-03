Özgür Özel, Kars'ta

Özgür Özel, Kars'ta

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Kars'ta MYK üyeleri, milletvekilleri, il örgütü ve belediye başkanları tarafından karşılandı.

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: YASİN KABADAYI

(KARS) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Kars'ta MYK üyeleri, milletvekilleri, il örgütü ve belediye başkanları tarafından karşılandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Kars'a geldi. Özel, Kars Harakani Havalimanı'nda MYK üyeleri, milletvekilleri, il örgütü ve belediye başkanları tarafından karşılandı. Özel'e; Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ile Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ve Volkan Demir eşlik etti.

CHP Lideri Özel, havalimanı çıkışında Gazi Mustafa Kemal'in 1924 yılında Kars'a gelişine ithafen yazılan "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" şarkısı ve danslarla karşılandı. Kars İl Başkanı Onur Ulaşdemir, Özel'e kalpak hediye etti. Özel, ardından dansçılar ve il örgütüyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Özel, sonrasonda, yarınki Ardahan programları dolayısıyla Ardahan'a geçti. CHP Lideri Özel, yarın Ardahan'da bir dizi temasta bulunacak; sonraki günler ise Sarıkamış Şehitleri Anma Töreni'ne katılmak üzere yeniden Kars'a ve ardından Erzurum'a gidecek.

Anka Haber Ajansı

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