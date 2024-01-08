Özgür Özel: Katledilişinin 28'inci Yılında Evrensel Muhabiri Metin Göktepe'yi Saygı Ve Özlemle Anıyorum

Özgür Özel: Katledilişinin 28'inci Yılında Evrensel Muhabiri Metin Göktepe'yi Saygı Ve Özlemle Anıyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, polisler tarafından dövülerek öldürülen Evrensel muhabiri Metin Göktepe’yi andı. Özel, “Saklanan gerçekleri ortaya çıkarmak istediği için gazeteci Metin Göktepe dövülerek öldürüldü. ‘Yeter artık, gözlerim görmüyor’ sözlerine rağmen vurmaya devam ettiler. Katledilişinin 28'inci yılında Evrensel muhabiri Metin Göktepe'yi saygı ve özlemle anıyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, polisler tarafından dövülerek öldürülen Evrensel muhabiri Metin Göktepe’yi andı. Özel, “Saklanan gerçekleri ortaya çıkarmak istediği için gazeteci Metin Göktepe dövülerek öldürüldü. ‘Yeter artık, gözlerim görmüyor’ sözlerine rağmen vurmaya devam ettiler. Katledilişinin 28'inci yılında Evrensel muhabiri Metin Göktepe'yi saygı ve özlemle anıyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, Metin Göktepe’yi katledilişinin 28’inci yılında andı. Özel, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı.

“Saklanan gerçekleri ortaya çıkarmak istediği için gazeteci Metin Göktepe dövülerek öldürüldü. ‘Yeter artık, gözlerim görmüyor’ sözlerine rağmen vurmaya devam ettiler. Katledilişinin 28'inci yılında Evrensel muhabiri Metin Göktepe'yi saygı ve özlemle anıyorum.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Ali Babacan: "Bu Seçimler, Hükümete Bir Sarı Kart Gösterme Fırsatı"
Ali Babacan: "Bu Seçimler, Hükümete Bir Sarı Kart Gösterme Fırsatı"
Mustafa Destici: Murat Kurum’un Aday Olmasından Memnuniyet Duyduk
Mustafa Destici: Murat Kurum’un Aday Olmasından Memnuniyet Duyduk
Gökhan Günaydın: “Akp İktidarından İstanbul’un Bekleyeceği Olumlu Bir Hamle Yoktur”
Gökhan Günaydın: “Akp İktidarından İstanbul’un Bekleyeceği Olumlu Bir Hamle Yoktur”
Milletvekili Akay Ve Başkan Köse'den Sanayi Esnafına Ziyaret
Milletvekili Akay Ve Başkan Köse'den Sanayi Esnafına Ziyaret
Ali Babacan: “Ak Parti’den Mi Niye Ayrıldım? Onlar Yanlış İşler Yapmaya Başladılar”
Ali Babacan: “Ak Parti’den Mi Niye Ayrıldım? Onlar Yanlış İşler Yapmaya Başladılar”
Chp Datça Belediye Başkan Aday Adayı Gülden Hür: “Dayanışma Ruhunu Yönetimde De Göreceğiz”
Chp Datça Belediye Başkan Aday Adayı Gülden Hür: “Dayanışma Ruhunu Yönetimde De Göreceğiz”
Erdoğan Adayları Açıkladı: Akp'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Oldu
Erdoğan Adayları Açıkladı: Akp'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Oldu