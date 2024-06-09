Özgür Özel: "Kavga Etmekse Emekliler, Emekçiler, Yoksullar, İşsizler İçin Kavganın En Büyüğünü Vereceğiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayraklı Kulalılar Derneği 12. Geleneksel Keşkek Günü programına katıldı. Üreticilerin sorunlarına dikkat çeken Özel, “Kesinlikle kavga etmeye gelmedik. Ama Tayyip Bey istiyor diye kimlik kavgası ya da Devlet Bahçeli istiyor diye olmadık tartışmaların içine girmeyeceğiz. Ama kavga etmekse emekliler için, emekçiler için, yoksullar için, işsizler için kavganın en büyüğünü vereceğiz. Bütün Türkiye’de kendisini umutsuz hissedenlere sesleniyorum. Asla umutsuz olmayın. CHP, onun Gene

(İZMİR) – CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayraklı Kulalılar Derneği 12. Geleneksel Keşkek Günü programına katıldı. Üreticilerin sorunlarına dikkat çeken Özel, “Kesinlikle kavga etmeye gelmedik. Ama Tayyip Bey istiyor diye kimlik kavgası ya da Devlet Bahçeli istiyor diye olmadık tartışmaların içine girmeyeceğiz. Ama kavga etmekse emekliler için, emekçiler için, yoksullar için, işsizler için kavganın en büyüğünü vereceğiz. Bütün Türkiye’de kendisini umutsuz hissedenlere sesleniyorum. Asla umutsuz olmayın. CHP, onun Genel Başkanı Özgü Özel ve bütün siyasi arkadaşları sizin derdinizle dertleniyor. Sizin gündeminizde olmayan hiçbir şeyle meşgul değiliz, oyalanamayız. Başkasının gündemine takılmayız” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir temaslarının ikinci gününde Bayraklı Kulalılar Derneği 12. Geleneksel Keşkek Günü programına katıldı.

Programa Özel’in yanı sıra; CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP’li ilçe belediye başkanları, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve Bayraklı Kulalılar Derneği Başkanı Veli Topal katıldı.

Özel: “İzmir’in kent estetiğine ihtiyacı var”

Başkan Tugay ve Önal’a övgüyle sözlerine başlayan Özel, hemşehrilik vurgusu yaparak şunları söyledi:

“İzmir’de İzmir kütüğüne kayıtlı kişilerden sonra ikinci yoğun kayıt Manisalılardır. Bu da en çok Bayraklı’dadır. Her dört kişiden biri Manisalıdır. Genç Cumhuriyet kalkınmayı hayata geçirirken Manisa’nın Kula ilçesinde Kula Mensucat fabrikasını kurar. Bu fabrika 1937’den 1952’ye kadar Kula’da çalışır. 3 bin işçisi vardır. Ama lojistik sorunları vardır. Tren yolu yoktur, limana çok uzaktır. Üretim maliyetinin üstüne ulaşım maliyeti binmektedir. Bunu değiştirmek için fabrikayı Bayraklı’ya taşırlar. Şimdi olsa fabrikayı taşıyıp işçilerin ne hali varsa görsün derler. İzmir’den yeni işçi alırlar. Ama Atatürk’ün kurduğu fabrika taşınırken işçileriyle beraber çoluk çocuk 10 bin kişiyi Bayraklı’ya taşırlar, lojmanlara yerleştirirler. O günden bugüne İzmir’de inanılmaz bir Manisa nüfusu ve Bayraklı çok sayıda Kulalının dedesinden babasından yerleşerek kaldığı çok güzel bir yer olur. Devamında Bayraklı, belediye olur. Bayraklı’yı Kula’nın damatları yönetir. Bu dönemde de Bayraklı’ya gencecik bir adayımız oldu. Bana ‘bu aday Kulalı mı’ diye sordular. Ben de ‘Özgür Özel ne kadar Manisalıysa İrfan Önal da o kadar Manisalı, size emanet’ dedim. Sağ olsunlar İrfan Başkan’a sahip çıktılar. İrfan kardeşim çok zor bir seçimi sizlerin destekleriyle atlattı. Emanete sahip çıktığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Cemil Başkan da yabancımız değil. Karşıyaka’da başarılı bir belediye başkanıydı. Kendisi estetik cerrah. İzmir’in kent estetiğine ihtiyacı var. İnşallah bu el, İzmir’i hak ettiği hizmetlerin en iyisini sunacak. İzmir’i bütün dünyanın tanıdığı bir sağlık, turizm ve kültür kenti olarak geliştirecek. Turizmini canlandıracak. Nasıl Karşıyaka’yı çok iyi bir noktaya getirdiyse büyükşehirde de aynı başarıları gösterecek. “

“Ferdi Zeyrek geçtiğimiz hafta Ege Belediyeler Birliği Başkanı seçildi”

Memleketi Manisa’dan son dönem dönemde art arda gelen başarılara da değinen Özgür Özel, şöyle konuştu:

“Biz Cumhuriyet tarihinde hiç Manisa merkezde ve Manisa Büyükşehir’de seçim kazanmamıştık. Sizlerin desteğiyle Ferdi Zeyrek kardeşimiz Manisa’yı yüzde 60 oyla kazandı. Ferdi Zeyrek geçtiğimiz hafta Ege Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Yani Ege Belediyeler Birliği’nde de artık bir Manisalı var. Dernekçilik özveriyle yapılan bir iş. Çok sayıda Manisa derneği var. Hiçbir şey söylememe gerek yok. Ne zaman hemşehrilerimizin bir ihtiyacı olsa bütün belediyelerimizin kapısı hepinize açıktır. Nasıl seçim zamanında koşup Kulalılara, Manisalılara gidiyorsak, Kulalıların derneği, üyeleri ve Manisa dernekleri de belediye başkanlarına emanettir” ifadelerini kullandı.

“İşimiz sizin sesinizi duyurmak"

Türkiye'de üreticilerin yaşadıkları maddi sorunlar üzerinden iktidara "kavga" eleştirisi yapan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Kesinlikle kavga etmeye gelmedik. Ama Tayyip Bey istiyor diye kimlik kavgası ya da Devlet Bahçeli istiyor diye olmadık tartışmaların içine girmeyeceğiz. Ama kavga etmekse emekliler için, emekçiler için, yoksullar için, işsizler için kavganın en büyüğünü vereceğiz. Bütün Türkiye’de kendisini umutsuz hissedenlere sesleniyorum. Asla umutsuz olmayın. CHP, onun Genel Başkanı Özgü Özel ve bütün siyasi arkadaşları sizin derdinizle dertleniyor. Sizin gündeminizde olmayan hiçbir şeyle meşgul değiliz, oyalanamayız. Başkasının gündemine takılmayız. Sizin derdiniz bizim derdimiz. Bizim işimiz sizin sesinizi duyurmak. Sesimizi duyurduğumuzda duyanlar gereğini yaparlarsa ne ala. Yapmazlarsa sonuna kadar mücadeleye devam. Atatürk’ün partisini iktidar yapana kadar mücadeleye devam edeceğiz.”

“Atatürk’ün partisini iktidar yapıp bu ülkeyi bir kez daha kurtaracak ve yoksulluğu bitireceğiz”

İktidar hedeflerine bir kez daha vurgu yapan Özel, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Benim bir tane hedefim var. O hedefi hayata geçirene kadar gece gündüz çalışacağım. O hedef kendimle ilgili bir makam mevki hedefi değildir. O hedef Atatürk’ün partisini iktidar yapma hedefidir. Bu işin partisi yok. Yoksulluğun, işsizliğin, güvencesizliğin partisi olur mu? Hep kemeri yoksullar sıkacaksa hep orta direk ezilip yoksullaşacaksa artık bunun partisi yoktur. Daha doğrusu bunun bir tane partisi vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi bütün yoksulların, bütün zorda olanların partisidir...Ülkesine, vatanına bağlı herkesle birlikte sosyal demokratlar, muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar, Lazı, Çerkeziyle nerede demokrat varsa onları yanımıza alacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini iktidar yapıp bu ülkeyi bir kez daha kurtaracak ve yoksulluğu bitireceğiz.”

Tugay: Biz sizden çok umutluyuz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, konuşmasında iktidar vurgusu yaparak şunları kaydetti:

“Bizler İzmir ve Manisa’yı ayırmadık. Ben zaten Manisa’nın damadı olarak yarı yarıya Manisalı oldum. Ne mutlu ki Manisa, benim belediye başkanlığımda bir genel başkan çıkardı. Biz bir seçim başarısı gösterdik. Ardından yine genel basanımızın önderliğiyle bu ülkede iktidarı hedefledik. Bunun için ihtiyacımız olan şey bu birlik ve beraberlik ortamı. Biz sizden çok umutluyuz, başaracağınıza inanıyoruz. Arkanızdayız. ‘Lütfen çalışın ve yüzümüzü yere eğdirmeyin’ dediniz. O sözlerin her biri bizim için altın değerinde ve bir rehber. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bu ülkede CHP’nin iktidarını hep beraber yaşayacağımıza yürekten inanıyoruz. Biz bu inançla çalışmaya devam edeceğiz.”

Önal: Bize güvenen genel başkanımızı da mahcup etmeden çalışacağız

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal da şöyle konuştu:

“Bize verilen sorumlulukların farkındayız. Bayraklımızı da bize güvenen genel başkanımızı da mahcup etmeden gece gündüz çalışacağız. Birçok dernek maalesef tabela derneğine dönmüş ve seçim döneminde işin etiğinin dışına çıkmıştı. Ama Veli başkanımı şu noktada takdir ettim. CHP’ye destek verdiğini söylemiş ve ben seçim süresince buna tanık oldum. Bayraklı’da birlikte çalıştık ve neticesinde güzel sonuçlar aldık.”

Topal: “İnsanların ümidi yeşerdi”

Bayraklı Kulalılar Derneği Başkanı Veli Topal, şunları söyledi:

“Derneğimiz kurulalı 16 yıl oldu. Bu etkinliği 12 yıldır yapıyoruz. Devam etmeyi düşünüyoruz ama bu ekonomik şartlar altında bazı geleneklerimizden vazgeçtiğimiz gibi keşkekten de vazgeçeceğiz gibi görünüyor. Cumhuriyet tarihi boyunca Manisa’dan bir değer çıkmadı. Ama Sayın Genel Başkanım ilk defa Manisa’dan genel başkan oldu. İnsanların ümidi yeşerdi, güneş bile farklı ısıtmaya başladı. Çünkü Türkiye’de yumuşama, normalleşme başladı. Bu yeşermeyi devam ettirmemiz gerekir. İnşallah genel başkanımızı bu ülkeyi idare eder konuma getireceğiz. Biz sonuna kadar genel başkanımızın arkasındayız.”

Anka Haber Ajansı