Özgür Özel, Kesk Eş Başkanları Bozgeyik Ve Yeşil’i Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Başkanları Mehmet Bozgeyik ve Şükran Kablan Yeşil ile Genel Sekreter Şenol Köksal’ı CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Başkanları Mehmet Bozgeyik ve Şükran Kablan Yeşil ile Genel Sekreter Şenol Köksal’ı CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KESK Eş Başkanları Mehmet Bozgeyik ve Şükran Kablan Yeşil ile KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal ile görüştü. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede CHP Genel Başkanı Özel’e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bakan Gamze Taşcıer de eşlik etti.

Anka Haber Ajansı