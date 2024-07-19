Özgür Özel, Kktc’de Önceki Cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat Ve Mustafa Akıncı’yı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Hsrekatı’nın 50’nci yıl dönümü dolayısıyla geldiği Lefkoşa’da, KKTC’nın 2'inci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve 4'üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncıyı ziyaret etti. Özel, Bülent Ecevit anıtına karanfil bıraktı.