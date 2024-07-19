Özgür Özel, Kktc’de Önceki Cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat Ve Mustafa Akıncı’yı Ziyaret Etti

Özgür Özel, Kktc’de Önceki Cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat Ve Mustafa Akıncı’yı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Hsrekatı’nın 50’nci yıl dönümü dolayısıyla geldiği Lefkoşa’da, KKTC’nın 2'inci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve 4'üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncıyı ziyaret etti. Özel, Bülent Ecevit anıtına karanfil bıraktı.

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: DURSUN ALKAYA

(LEFKOŞA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Hsrekatı’nın 50’nci yıl dönümü dolayısıyla geldiği Lefkoşa’da, KKTC’nın 2'inci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve 4'üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncıyı ziyaret etti. Özel, Bülent Ecevit anıtına karanfil bıraktı.

Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü dolayısıyla 20 Temmuz’da Lefkoşa’da düzenlenecek resmi törene katılmak üzere KKTC’ye geldi.

Özel ve CHP heyeti, Lefkoşa’da bulunan Bülent Ecevit Anıtı’na çelenk bıraktı.

Özgür Özel temasları kapsamında, KKTC’nin 2'inci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve 4'üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı ziyaret etti.

Anka Haber Ajansı

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