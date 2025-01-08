Özgür Özel, Konya'da... "Sorunların Çaresi Cumhuriyet Halk Partisi"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya Ereğli'de kent lokantası açtı, esnafla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a önce bamya hesabıyla seslenen Özel, "Tayyip Erdoğan'a buradan bamya hesabı. Ben altın hesabı yapıyorum, kızıyor bana. Yüzde 100 artmış, binden 2 bin olmuş. Tayyip Bey'e selam söylüyoruz" dedi. Özel, asgari ücretlinin 20 kilo dana kıyması kayıp derken, "Sanki dana kıymayı ben artırmışım gibi Tayyip Bey bana kızıyor" ifadesini kullandı.

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: ÜNAL AYDIN

(KONYA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya Ereğli'de kent lokantası açtı, esnafla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a önce bamya hesabıyla seslenen Özel, "Tayyip Erdoğan'a buradan bamya hesabı. Ben altın hesabı yapıyorum, kızıyor bana. Yüzde 100 artmış, binden 2 bin olmuş. Tayyip Bey'e selam söylüyoruz" dedi. Özel, asgari ücretlinin 20 kilo dana kıyması kayıp derken, "Sanki dana kıymayı ben artırmışım gibi Tayyip Bey bana kızıyor" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehir gezileri kapsamında Konya'da temaslarda bulundu. Özel ilk olarak Cihanbeyli Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti, arıdandan Ereğli ilçesine geçti. Özel'in Ereğli'deki ilk durağı, 75'inci Yıl Cumhuriyet Şehitleri Kent Lokantası açılış oldu. Özel, ardından 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'ye geçen Ereğli Belediyesi'ne giderek Ereğli Belediye Başkanı Ümit Akpınar'ı makamında ziyaret etti. Özel ardından esnaf ziyareti yaptı.

"Vergi dairesi senin kadar vergi toplamıyor"

Bir bakkal dükkanına giren Özel, esnafa sattığı sigaraları gösterip "Sen vergi tahsilat memurusun. vergi dairesi senin kadar vergi toplamıyor" dedi.

"Sıkışınca çocuğumdan para alıyorum"

Esnaf, "Bizi bitirdiler, şu üç harfli zinciler var ya bizi sildiler. Ancak kiramızı, vergimizi verebiliyoruz. Bitme noktasına geldik. Bize bir şey kalmıyor. Ancak bir ekmek götürebiliyoruz eve. Bir oğlum, iki kızım var. Oğlandan alıyoruz, sıkıştık mı. Oğlan avukat İstanbul'da. Normalde benim çocuklara bakmam lazım, çocuklar bana bakıyor" dedi.

"Sabahtan beri bir kilo bir şey satamadık"

Özel'in "İki yıl önceye göre alım gücü nasıl" sorusunun üzerine esnaf şöyle konuştu:

"Vatandaşın alım gücü bitti. Sabahtan beri bir kilo bir şey satamadık. Saat 17.00. Üç-beş paket sigarayla başladım. Obruk peynirinin kilosu 700-800 lira da onu zaten alan yok. Geçen sene 350-400 liraydı. Dün trafik sigortası yaptırdım. 3 bin 700 liraydı. 8 bin 500 oldu."

Özel ise bunun üzerine, "Konya'da hiçbir şey yüzde 100'den aşağı zamlanmamış. Arabaşı sordum, yüzde 100 zamlanmış. Etli ekmek yüzde 120. Biraz önce Ereğli'de bamya çorbasına baktık, yüzde 125 zamlanmış." dedi.

"Bamya yüzde 100 zamlanmış, Tayyip Bey'e selam söylüyoruz"

Dükkanda asılı kuru bamyaların üzerindeki 2 bin liralık fiyat etiketini gören Özel, esnafa fiyatın geçen sene ne kadar olduğunu sordu. Bin lira ceabını aldı. Özel, "Ben onu 200 lira sandım. Geçen sene bindi, şimdi 2 bin. Biz de hesabı öyle yaptık zaten, yüzde 100 artış diye. Tayyip Erdoğan'a buradan bamya hesabı. Ben altın hesabı yapıyorum, kızıyor bana. Yüzde 100 artmış, binden 2 bin olmuş. Tayyip Bey'e selam söylüyoruz" dedi.

"Milleti perişan ettiler"

Özel ardından bir giyim mağazasına girdi. Bir mont fiyatı soran Özel, "Bunu komple 2 bin 900 liraya satıyorum. Geçen sene bin 700 lira civarındaydı. Yüzde 80 enflasyon. Emekliye yüzde 15 verdiler, asgari ücretliye yüzde 30. Perişan ettiler milleti" dedi.

"Saat 17.00. Bugün bir tane pantolon sattım"

Geçen seneye göre satışların yarı yarıya düştüğünü söyleyen esnaf, "Bugün inanın, bir tane pantolon sattım. Saat 17.00. O da bin 200 lira. Bunun yüzde 40'ı 300 lirası kardır. Doğal gazım bu ay 4 bin 200 lira geldi. Elektrik 970 lira geldi. Allahtan kira yok. Çalışanım yok, imkanı mı var, nasıl çalıştırayım. Ben tek çalışıyorum, her işi kendim yapıyorum" dedi.

CHP Lideri Özel, bunun üzerine, "Her işi kendin yapıyorsun. Dükkan senin. 6 bin lira masrafın var. Bölünce 200 lira. Senin bugün sattığın pantolon da ona gitti. Kendin bedavaya çalıştın. Düzelteceğiz. Tayyip Bey'den umudumuz yok. Biz geleceğiz, düzelteceğiz. Başka çare yok" ifadelerini kullandı.

Özel, bir şarküteri dükkanında, "Enflasyon yüzde 80-90. Emekliye verdiği yüzde 15. Asgari ücretliye yüzde 30. Müşteri nasıl gelecek? Ereğli'de herkese soruyorum. Bamyayı sordum, binmiş, 2 bine çıkmış. Bamya çorbası 90 liraymış, 200'e çıkmış. Sucuk soruyorum,'350'den 700'e çıktı" diyorsun. Yanda bir ceket sorduk, yüzde 80 zamlanmış" dedi.

"Vergiyi düşürseler enflasyon kendiliğinden düşecek"

Bir telekomünikasyon şirketinin bayiliğini işleten bir esnafla sohbet eden Özel, "Sen vergi tahsilat memurusun. Bunlar kadar üstünde vergi olan bir şey yok. Akıl almaz. Yurt dışından getirdiysen bile elini sürmeden devlet 40 bin lira alıyor. Bir sigara da bir de telefonda çok fazla verdi var. Enflasyonu düşürmek istiyorlar, esas vergiyi düşürseler, enflasyon kendiliğinden düşecek. Yüzde 44 yine zam geldi."

Geçen seneye göre alım gücünün daha düşük olduğunu söyleyen esnaf, "Giren-çıkan azaldı. Çünkü faizler yüksek. İnsanlar genelde taksitli değil de nakit alıyor. Taksitli alınca çok pahalıya geliyor. Eskiden peşin fiyatına 12'ye bölüyorduk ama şimdi çok fazla, yanına bir cihaz daha alıyorsun neredeyse."

"Biz iktidar olalım, asgari ücreti 30 bin lira yapacağız"

Bir lokantıda asgari ücretli kadın çalışanlarla sohbet eden Özel, "Biz şöyle bir şey söylüyorduk: Asgari ücret 30 bin lira olsun. Devlet, patrona işçi başına 6 bin lira yardım yapsın. Yani onun açısından 24, senin açından 30. Ama dinlemediler. Ben söz veriyorum sana, biz iktidar olalım 30'u da yapacağız fazlasını da yapacağız. Çünkü bütün dünyada sosyal demokratlar geldi mi işçinin yüzü gülüyor. Ecevit, Karaoğlan geldi, nasıl yapmıştı o zaman? Aynısını yapacağız, daha iyisini yapacağız. Söz" dedi.

"10 senedir ekonomimiz sürekli geriye gitti"

Özel'in bu sözleri üzerine, dükkandaki başka bir esnaf, asgari ücrete ilişkin şunları söyledi:

"Açlık sınırının altında zaten şu anki şartlar. Son 10 senedir ekonomimiz sürekli geriye gitti. Eskiden alım gücü iki liraysa şu an bir liraya düştü. Yüzde 50 kaybettik, alamıyoruz. Çünkü hepimizin çocukları var okutmaya çalıştığımız. Kirada olan insalar var. Bu işin içinden çıkma şansları yok ki insanların."

"Diyanet İşleri Başkanı da aynı vergiyi veriyor, gariban müezzin de"

Özel bunun üzerine şöyle konuştu:

"Türkiye'de toplam 100 liranın 25'ini çalışana veriyorlar, 75'ini zenginler yiyor. Almanya'da 78'ini çalışanlar alıyor, 20'si zenginlere. Almanlar buna bile itiraz ediyorlar. Orada sosyal adalet var. Zenginden alacağız, size vereceğiz. Özel tüketim vergisinin özelliği şu: Zengin-fakir ayırmayan vergi, dolaylı vergi. Diyanet İşleri Başkanı da aynı vergiyi veriyor, gariban müezzin de. Birinin maaşı 30 bin lira, birinin 1 milyon bilmem kaç lira. Bu ülkenin derdi çok büyük ama sırtı niye yere gelmiyor biliyor musun? Çalışan diyor ki "Geçinemiyorum ama patronum da haklı." Patron da "Bu maaşı veriyorum ama ona da hak veriyorum" diyor. Bu iyilik tutuyor bizi ayakta."

"Durumlarımız emekli"

Özel, ardından bir eczaneyi ziyaret etti. Özel'in eczacıların durumunu sorması üzerine, eczacı, "Çocuklarımıza önermiyoruz artık eczacı olmalarını" dedi.

Sokakta yürürken Özel'in yanına gelen bir vatandaş, "Durumlarınız nasıl" sorusuna, "Durumlarımız emekli" yanıtını verdi. 26 bin lira maaş aldığını söyleyen memur emeklisi vatandaşa Özel, "İnsanlar öyle bir noktada ki 26 bin lira aslında çok düşük, açlık sınırının biraz üstünde, yoksulluk sınırının 40 bin lira altında. Ama 26 bini bile demeye utanıyor insanlar."

"Dana kıyma hesabı yapıyorum, sanki dana kıymayı ben artırmışım gibi Tayyip Bey bana kızıyor"

Kasap dükkanını ziyaret eden Özel, "Dana kıyma hesabı yapıyorum, Tayyip Bey kızıyor. Sanki dana kıymayı ben artırmışım gibi bana kızıyor. Asgari ücret geçen sene 68 kilo dana kıyma alırmış. Bu sene 48 kilo alıyor. 20 kilo asgari ücretlide dana kıyma üzerinden kayıp var" dedi.

Bunun üzerine kasap esnafı, "Başkanım, en basit hesabı ben 2011 yılında emekli oldum. 640 lira para alıyordum. Altının 65-70 lira civarındaydı. 10 tane altın alıyordu, şimdi üç tane alıyor" dedi.

Özel, bunun üzerine, "İşte bunu söylüyorum diye benimle kavga çıkarıyor. o günkü gibi maaş alsa 50 bin lira emekli maaşı alacak" dedi.

"Sorunların çaresi Cumhuriyet Halk Partisi"

Özel, kasabın "Sorunların hespini biliyoruz da çaresi..." demesi üzerine, "Çaresi Cumhuriyet Halk Partisi. Artık zaten Tayyip Bey'e şunu yap, bunu yap demiyoruz. Biz geleceğiz, biz yapacağız. Başka çaresi yok. Yerel seçimleri kazandık, 30 yıl sonra Ereğli'yi kazandık, Cihanbeyli'yi kazandık. İnşallah seçimleri de kazanacağız. Genel seçimleri kazanırsak gerisi kolay" dedi.

"Yakında iktidar olacağız Nail Amca"

Özel, fotoğraf çekilmek için kendisinin yanına gelen ve dedesine selam göndermek istediğini söyleyen bir gencin telefonunu alarak dedesine göndermek üzere video çekti. Özel, videoda şunları söyledi:

"Nail Dedesi, senin selamlarını getirdi. Biz de sana bir video çekelim dedik. Sen beni çok seviyormuşsun. Bu güzel kızdan selamını aldım. Öpüyorum. Yakında iktidar olacağız Nail Amca."

Genç ise Özel'e "AK Parti'yi devirelim Başkanım" dedi.

Özel, esnaf ziyaretinin ardından partisinin Ereğli ilçe başkanlığına giderek İlçe Başkanı Nejat Türktaş ve ilçe örgütüyle bir araya geldi. Özel ardından STK ve oda temsilcileriyle yemek programında buluştu.

Anka Haber Ajansı