Özgür Özel: Kuruluşunun 84'üncü Yılında Köy Enstitüleri'nin Mimarlarını Minnetle Anıyorum

Özgür Özel: Kuruluşunun 84'üncü Yılında Köy Enstitüleri'nin Mimarlarını Minnetle Anıyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Anadolu aydınlanmasının en ilerici adımlarından biri olan Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 84'üncü yılı nedeniyle, Köy Enstitülerinin mimarlarını, cumhuriyetimizin kurucu ve yönetici kadrolarını bir kez daha minnetle anıyorum" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Anadolu aydınlanmasının en ilerici adımlarından biri olan Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 84'üncü yılı nedeniyle, Köy Enstitüleri'nin mimarlarını, cumhuriyetimizin kurucu ve yönetici kadrolarını bir kez daha minnetle anıyorum" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Köy Enstitüleri'nin 84'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Özel, mesajında şunları kaydetti:

"Anadolu aydınlanmasının en ilerici adımlarından biri olan Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 84'üncü yılı nedeniyle, Köy Enstitüleri'nin mimarlarını, cumhuriyetimizin kurucu ve yönetici kadrolarını bir kez daha minnetle anıyorum."

Anka Haber Ajansı

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