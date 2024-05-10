Özgür Özel Kütahya'da... "Anayasal Hakları Geri Alacağız, Sokaklardan Korkmayacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kütahya İl Başkanlığında, "Muhataplarımızla konuşuruz, isteklerimizi söyleriz, makamlara saygısızlık yapmayız, kimseyi dışlamayız ama sokaktan korkmayız, meydanları boş bırakmayız. Mücadeleyi de sonuna kadar yapacağız. Bu parti kaybedilmiş bütün hakları geri alacak. Anayasal hakları geri alacağız, sokaklardan korkmayacağız" dedi. İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Özel, “Evet ekonomi zor durumda ama bunu bu hale getiren ne emeklidir ne emekçidir ne çiftçidir

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: DURSUN ALKAYA

(KÜTAHYA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kütahya İl Başkanlığında, "Muhataplarımızla konuşuruz, isteklerimizi söyleriz, makamlara saygısızlık yapmayız, kimseyi dışlamayız ama sokaktan korkmayız, meydanları boş bırakmayız. Mücadeleyi de sonuna kadar yapacağız. Bu parti kaybedilmiş bütün hakları geri alacak. Anayasal hakları geri alacağız, sokaklardan korkmayacağız" dedi. İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Özel, “Evet ekonomi zor durumda ama bunu bu hale getiren ne emeklidir ne emekçidir ne çiftçidir ne de Bağ- Kur'lu esnaftır. Bunu bu hale getirip sonra bir gölge IMF programıyla kemer sıkmak, tasarruf istemek, öğretmen atamamak, bunlar IMF'nin hayaletidir" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerin ardından partisinin seçimi kazandığı il ve ilçelere teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. CHP lideri Özel, bugün teşekkür ziyaretleri kapsamında, Kütahya'ya geldi. Özel'in buradaki ilk durağı CHP Kütahya İl Başkanlığı oldu. İl Başkanı Tamer Yenikaya ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveciyi tebrik eden Özel, ardından partililere seslendi.

"MÜZAKERE DE EDECEĞİZ, MÜCADELE DE EDECEĞİZ"

Özel, şunları söyledi:

"Geçen sene, -kimseyi suçlamıyoruz hepimiz sorumluyuz- Cumhuriyet'in 100. yılında yapılan seçimleri kaybederek hem ülkede çok kişinin ama en çok da gençlerin umudunu kırmıştık. Ondan sonra dedik ki; biz umut olacağız, heyecanı yeniden yakalacağız, partiyi ayağa kaldıracağız, hep birlikte başaracağız demiştik, inandınız. Bundan sonra bir sonraki seçimleri aynı şekilde kazanacağız. Bunun için herkese söylüyorum; gençleri partiye yönlendirin, üye yapın. Baba ocağının tapusu tek bir kişidedir; o da Mustafa Kemal Atatürk'tür. O yüzden Türkiye ittifakı diyoruz. O yüzden sadece sosyal demokratlara değil; muhafazakar demokratlara, milliyetçi demokratlara, liberal demokratlara, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla hangi etnisiteden olursa olsun Türkiye'nin bütün demokratlarına, Alevisine, Sünnisine herkese bu baba evinin kapısı açıktır. Türkiye İttifakı ikinci yüzyılın ilk seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapacaktır. O güne kadar arı gibi çalışacağız. Hiç şüphe yok müzakere de edeceğiz, mücadele de edeceğiz. Çağrıldığımız yere hep birlikte gideceğiz.

"EMEKLİ KARNINI DOYURSA EV KİRASINI VEREMEZ"

Konuşmasında atanamayan öğretmenler sorununa değinen Özel, 18 Mayıs’ta İstanbul’da düzenleyecekleri mitingde öğretmenlerin sesini duyuracaklarını söyledi. Özel, “Muhataplarımızla konuşuruz, isteklerimizi söyleriz, makamlara saygısızlık yapmayız, kimseyi dışlamayız ama sokaktan korkmayız, meydanları boş bırakmayız, mücadeleyi de sonuna kadar yapacağız. Bu parti kaybedilmiş bütün hakları geri alacak. Anayasal hakları geri alacağız, sokaklardan korkmayacağız. Avrupa'da emekliler 3-4 bin Euro alırken, 270 Euro alıyor emeklimiz. 10 bin lira... Karnını doyurursan evin kirasını veremezsin. Evin kirasını ödersen aç kalırsın. Ya aç kal, ya sokakta kal diyen, emekliyi perişan eden bu maaşa Cumhurbaşkanımızla da konuştum, Devlet Bey’e de söyledim. Bu işin siyaseti yok. El ele vereceğiz, emeklinin maaşını önce asgari ücrete çıkartacağız. Buna ses vermiyorlar, o zaman sesimizi yükselteceğiz” dedi.

Özel, emeklileri 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da Tandoğan Meydanı’nna yapacakları mitinge katılmaya davet etti.

"EMEKÇİDEN TASARRUF İSTEMEK İMF'NİN HAYALETİDİR"

“Son Cumhurbaşkanı gibi değil ilk Cumhurbaşkanı gibi davranacağız” diyen Özel, uygulanan ekonomi politikalarını da eleştirdi. Özel, şunları söyledi:

“Mehmet Şimşek çıkmış kemer sıkmaktan bahsediyor, tasarruftan bahsediyor, acı reçeteden bahsediyor. Evet ekonomi zor durumda ama bunu bu hale getiren ne emeklidir ne emekçidir ne çiftçidir ne de Bağ- Kur'lu esnaftır. Bunu bu hale getirip sonra bir gölge IMF programıyla kemer sıkmak, tasarruf istemek, öğretmen atamamak, bunlar IMF'nin hayaletidir. Bakın memlekette bir hayalet dolaşıyor. Bu hayalet çiftçiden, emekliden, köylüden tasarruf istiyor. Ey Mehmet Şimşek Gulyabani'ni al bizim kapımızdan, bizim penceremizden çekil. Zenginlerden iste. Artık yoksulun gırtlağına çökmenin zamanı bitti, adalet istiyoruz. Sudan, sütten, sigaradan alıyor vergiyi yüzde 65, yüzde 20-25 sizlerin aldığı maaşlardan kesiyor. Sen vergi kaçıran yandaşlarından vergiyi topla, bu vatandaşın yakasından düşün artık. Artık vergiyi kazanandan alacaklar, garibanın yakasından düşecekler. Bunun için sadece size ihtiyaç var, meydanları doldurmaya ihtiyaç var. Kim hakkını arıyorsa yanında olacağız. Siz mücadele ettikçe, biz mücadele ettikçe bu bozuk düzen değişecek. Adaletli, hakça bir düzen gelecek.”

Anka Haber Ajansı