Özgür Özel: "madencilerin Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi İçin Mücadelemi Sürdürme Sözü Veriyorum”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Madenlerde kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, madencilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadelemi sürdürme sözü veriyorum. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde 5 yıl önce Maden Mühendisleri Odası'nca verilen ‘Madencilik Hizmet Ödülü’ ve madenci bastonunun siyasi hayatımın en anlamlı ödülleri olduğunu belirtmek isterim” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Madenlerde kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, madencilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadelemi sürdürme sözü veriyorum. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde 5 yıl önce Maden Mühendisleri Odası'nca verilen ‘Madencilik Hizmet Ödülü’ ve madenci bastonunun siyasi hayatımın en anlamlı ödülleri olduğunu belirtmek isterim” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla, resmi X (Twitter) hesabından bir mesaj paylaştı. Özel’in mesajı şöyle:

“Madenlerde kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, madencilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadelemi sürdürme sözü veriyorum. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde 5 yıl önce Maden Mühendisleri Odası'nca verilen ‘Madencilik Hizmet Ödülü’ ve madenci bastonunun siyasi hayatımın en anlamlı ödülleri olduğunu belirtmek isterim.”

Anka Haber Ajansı