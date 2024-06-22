Özgür Özel, Malatya’da... “İktidar 22 Yıldır Atatürk’ün ‘Milletin Efendisi’ Dediği Köylünün Anasını Ağlattı”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Örnekköy’de, “İktidar 22 yıldır Atatürk’ün ‘Milletin efendisi’ dediği köylünün canına okudu, anasını ağlattı. Tütün üreticisine zulmettiler. Ne oldu Doğanşehir’de? AK Parti tepetaklak oldu, Doğanşehir’de CHP kazandı. Adıyaman’da AK Parti düştü, CHP kazandı. Demek ki tütün üreticisinin, çiftçinin, kayısı üreticisinin ahını alıyorsan seçim sandığında da onlar sana cevabını veriyorlarmış. Herkes bunu böyle görsün, bilsin” dedi.

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: DURSUN ALKAYA

(MALATYA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Örnekköy’de, “İktidar 22 yıldır Atatürk’ün ‘Milletin efendisi’ dediği köylünün canına okudu, anasını ağlattı. Tütün üreticisine zulmettiler. Ne oldu Doğanşehir’de? AK Parti tepetaklak oldu, Doğanşehir’de CHP kazandı. Adıyaman’da AK Parti düştü, CHP kazandı. Demek ki tütün üreticisinin, çiftçinin, kayısı üreticisinin ahını alıyorsan seçim sandığında da onlar sana cevabını veriyorlarmış. Herkes bunu böyle görsün, bilsin” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya ziyareti kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi'ni ziyaret etti. Özel’e burada; CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, genel başkan yardımcıları ve ilçe belediye başkanları eşlik etti. Özel şöyle konuştu:

“Biliyoruz ki bu sene sıkıntılar büyük. Kuru kayısının fiyatı geçen senenin yüzde 40 üstünde. Ama geçen sene 175 lira olan marketteki fiyat, olmuş 370 lira. Ama buradan kayısıya 140 lira fiyat veriyorlar. Mutlaka ve mutlaka kayısıya taban fiyat uygulaması yapmak lazım. Ama Malatya’nın sorunu, sorunun söylenmemesi değil. Yoksa Veli Ağbaba kadar ilinin sorununu Meclis’te anlatan bir başka milletvekili yok zaten. Sorunu anlatan çok da çözen yok. Örnekköy CHP’ye, Atatürk’ün partisine, halkın partisine sahip çıktı, Veli Ağbaba’ya sahip çıktı ama bütün Malatya’nın İsmet Paşa’nın partisine, Atatürk’ün partisine sahip çıkması lazım. Bugünkü iktidar parayı zenginlere, müteahhitlere, yandaşlara veriyor ama halk partisinin iktidarı olursa vatandaşın yüzü gülüyor. 1970’leri hatırlayanlar bilir, CHP geldiğinde çiftçinin, işçinin yüzünü güldürmüştü. Ama bugünkü iktidar 22 yıldır Atatürk’ün ‘Milletin efendisi’ dediği köylünün canına okudu, anasını ağlattı.

Şöyle de bakmak lazım: Örneğin, tütün üreticisine zulmettiler. Ne oldu Doğanşehir’de? AK Parti tepetaklak oldu, Doğanşehir’de CHP kazandı. Adıyaman’da AK Parti düştü, CHP kazandı. Demek ki tütün üreticisinin, çiftçinin, kayısı üreticisinin ahını alıyorsan seçim sandığında da onlar sana cevabını veriyorlarmış. Herkes bunu böyle görsün, bilsin.”

Anka Haber Ajansı