Özgür Özel, Marc Cools İle Görüştü

Özgür Özel, Marc Cools İle Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools’u CHP Genel Merkezi’nde kabul etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools ile CHP Genel Merkezi’nde görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin genel merkezinde Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools ve beraberindeki heyetle görüştü. CHP lideri Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

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