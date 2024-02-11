Özgür Özel, Mehmet Aslandoğan’ın Cenaze Törenine Katıldı

Özgür Özel, Mehmet Aslandoğan’ın Cenaze Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in kayınpederi Mehmet Aslandoğan için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in kayınpederi Mehmet Aslandoğan için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Özgür Özel, 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in kayınpederi Mehmet Aslandoğan için Ankara Oran Pir Sultan Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Özel’e CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri eşlik etti. Törende kılınan cenaze namazının ardından Aslandoğan’ın naaşı, Karşıyaka Mezarlığı’na götürüldü.

Anka Haber Ajansı

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