Özgür Özel, Meliha Ekin Başkaraağaç'ın Cenaze Törenine Katıldı

Özgür Özel, Meliha Ekin Başkaraağaç'ın Cenaze Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Ayaş Belediye Başkanı Ali Başkaraağaç'ın kızı Meliha Ekin Başkaraağaç'ın cenaze törenine katıldı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Ayaş Belediye Başkanı Ali Başkaraağaç'ın kızı Meliha Ekin Başkaraağaç'ın cenaze törenine katıldı.

Eski Ayaş Belediye Başkanı Ali Başkaraağaç'ın kızı Meliha Ekin Başkaraağaç genç yaşta yaşamını yitirdi. Başkaraağaç için Şeyh Muhyiddin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Başkaraağaç'ın ailesi taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ve çok sayıda eski CHP milletvekili ve vatandaşlar katıldı.

Meliha Ekin Başkaraağaç, cenaze namazının ardından Kirazdibi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Anka Haber Ajansı

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