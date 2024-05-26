Özgür Özel, Mersin Otoyolunda Meydana Gelen Kazaya İlişkin Mesaj Paylaştı

Özgür Özel, Mersin Otoyolunda Meydana Gelen Kazaya İlişkin Mesaj Paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen kazaya ilişkin, "Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen kazaya ilişkin, "Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de, TAG Otoyolu'nda meydana gelen kazaya ilişkin, X hesabından şu mesajı paylaştı:

"Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Anka Haber Ajansı

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