Özgür Özel, Mersin Yenişehir Belediyesi Giysi Evi'nde Depremzedeleri Ziyaret Etti

Özgür Özel, Mersin Yenişehir Belediyesi Giysi Evi'nde Depremzedeleri Ziyaret Etti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından depremzede yurttaşlar için hazırlanan ve bugüne kadar 32 bin kişinin yaralandığı Giysi Evi'ni ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından depremzede yurttaşlar için hazırlanan ve bugüne kadar 32 bin kişinin yaralandığı Giysi Evi'ni ziyaret etti.

Mersin'e gelen CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Yenişehir Belediyesi’nin depremzedelere kıyafet desteği verdiği Giysi Evi'nde yurttaşlarla bir araya geldi, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de Atatürk Kültür Merkezi'nde kurulan Giysi Evi'ni gezen Özgür Özel ve beraberindekilere, depremzedelere yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Özgür Özel'e Başkan Özyiğit'in yanı sıra CHP Parti Meclisi üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, CHP Yenişehir İlçe Başkanı Tayar Tahiroğlu ve CHP Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

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