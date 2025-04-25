Özgür Özel Mersin'de: "Mitinge Değil Eyleme Geldik, Sonuç Alana Kadar Da Devam Edeceğiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin üçüncüsü için Mersin'e geldi. Özel, "Akdeniz'den, Mersin'den sesimizi yükseltmek, adayımızı yanımıza sandığı önümüze istiyoruz diye haykırmak üzere buradayız. Yarın çok hareketli, çok güçlü bir miting olacak burada. Daha sonra da Konya'ya, Van'a gidip İzmir'e uzanacağız. Mitinge değil eyleme geldik sonuç alana kadar da devam edeceğiz" dedi.

Haber: İleyda ÖZMEN / Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(MERSİN) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin üçüncüsü için Mersin'e geldi. Özel, "Akdeniz'den, Mersin'den sesimizi yükseltmek, "Adayımızı yanımıza sandığı önümüze istiyoruz" diye haykırmak üzere buradayız. Yarın çok hareketli, çok güçlü bir miting olacak burada. Daha sonra da Konya'ya, Van'a gidip İzmir'e uzanacağız. Mitinge değil eyleme geldik, sonuç alana kadar da devam edeceğiz" dedi.

Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması için her hafta sonu Türkiye’nin farklı bir ilinde düzenlenen "'Millet İradesine Sahip Çıkıyor'" mitinginin üçüncüsü yarın Mersin'de yapılacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın düzenlenecek miting için Mersin'e geldi. Özel'i Adana'da havalimanında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Parti Meclisi (PM) Üyesi Berkay Gezgin, İl Başkanı Koral Ömür, genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri karşıladı.

Özel, ANKA Haber Ajansı'na yarın düzenlenecek miting ile ilgili şunları söyledi:

"Her hafta sonu bir başka ilden sesimizi yükseltiyoruz. Geçen hafta Yozgat'taydık. Yozgat çok anlamlıydı. Bugün de bir başka bölgeden, Akdeniz'den, Mersin'den sesimizi yükseltmek, "Adayımızı yanımıza sandığı önümüze istiyoruz" diye buradan haykırmak üzere buradayız. Yarın çok hareketli, çok güçlü bir miting olacak burada. Daha sonra da Konya'ya, Van'a gidip İzmir'e uzanacağız. Hemen hemen her hafta bir farklı bölgede anlamlı bir şehirde iddialı bir mitingle sesimizi duyuruyoruz. Bunun bir farkı normal siyasi mitingler gibi bir miting yapmıyoruz adeta o kentte bu tutukluluğa itiraz eden bu hukuksuzluğa itiraz eden herkesle birlikte eylem yapıyoruz. Mitinge değil eyleme geldik sonuç alana kadar da devam edeceğiz."

Anka Haber Ajansı