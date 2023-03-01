Özgür Özel, Mezitli'de Depremzedelere Yönelik Çalışmaları İnceledi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mersin Mezitli Belediyesi'ni ziyaret ederek depremzedelere yönelik yardım çalışmalarını yerinde inceledi. Mezitli’ye gelen ve ileride yerleşmeye karar verecek depremzedeler için Mersin’e verilen katkının artırılması gerektiğine vurgu yapan Özel, "Bu özel statünün bu yoğun dönem geçene kadar belirlenip belediyelerimizin desteklenmesi gerekiyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mersin Mezitli Belediyesi'ni ziyaret ederek depremzedelere yönelik yardım çalışmalarını yerinde inceledi. Mezitli’ye gelen ve ileride yerleşmeye karar verecek depremzedeler için Mersin’e verilen katkının artırılması gerektiğine vurgu yapan Özel, "Bu özel statünün bu yoğun dönem geçene kadar belirlenip belediyelerimizin desteklenmesi gerekiyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mezitli Belediyesi’ni ziyaret ederek sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ziyarete partinin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve partililer katıldı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, depremzede kayıtlarının yapıldığı Halk Masası ile yardımların depolandığı ve ayrıştırıldığı birimleri gezen Özel’e, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Depremzedelere yardım için çalışan belediye personeli ve gönüllü vatandaşlarla da sohbet eden Özel, yaşanan sıkıntılarla ilgili bilgi aldı.

Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların büyük bölümünün Mersin ile akrabalık bağı olduğunu belirten Başkan Tarhan, bu nedenle bir aidiyet oluştuğunu ve ilçeye yoğun şekilde göç yaşandığını söyledi. İlk günden itibaren, bölgeye yapılan yardımların yanında, depremzedelere destek olmak için çalıştıklarının altını çizen Başkan Tarhan, “Önce Suriyeli, sonra savaştan kaçarak gelen Rus ve Ukraynalı vatandaşlar son olarak da depremzedelerin yoğun göçü nedeniyle 222 bin olan nüfusumuz 420 bini aştı. Depremin tüm yönlerini yaşıyoruz. Tüm bunlara karşın gönüllülerimiz, vatandaşlarımız ve personelimizle gece gündüz emek vererek bu zorlu süreci açmaya çalışıyoruz” dedi.

Özgür Özel ise incelemeleri sonrasında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Depremde yıkılmayan ancak depremden en çok etkilenen Mezitli’deyiz. Mezitli Belediye Başkanımız hem deprem bölgesinde belediye çalışanlarıyla çok gayret gösterdi hem de şimdi artık Mezitli deprem bölgesinden özellikle Hatay’dan gelen çok sayıda depremzedeyle birlikte yaşıyorlar. Bu yüksek yoğunluk Mezitli Belediyesi’nin de Mersin’deki diğer belediyelerimizin de Mersin Büyükşehir’in de yükünü çok artırdı. Bugün dayanışmanın nasıl yürüdüğüne dair Başkanımız, toplanan yardımları, belediye bütçesinden hazırlanan yardımların içeride nasıl hazırlandığını elle nasıl işlendiğini, nasıl dağıtıldığını anlattı. Büyük gayretle çalışan başta Mezitli Belediyesi’nin çalışanlarına emekçilerimize, gönüllülere, Başkanımıza, tüm yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz. Biz bugün temaslarımızdan sonra hem bir basın to0lantısıyla bu sesi duyurmaya çalışacağız hem de bu yükün eşit paylaşılması açısından TBMM’nin yapması gerekenleri konuşacağız. Hem buraya yeni gelen misafirler belki de gelecekteki Mezitli’nin yeni yerleşimcileri için devletin buraya yolladığı katkının mutlaka artırılması gerekiyor. Bir özel statünün hiç değilse bu yoğun dönem geçene kadar belirlenip belediyelerimizin desteklenmesi gerekiyor.”

Anka Haber Ajansı