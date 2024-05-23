Özgür Özel-mustafa Destici Görüşmesi.... Destici: "Sokak Köpeklerinin Uyutulması Teklifini Destekliyoruz"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Destici, "Hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Bugün de görüşmemizde yeni anayasayı konuşma fırsatı bulduk. Konuşmalarımızda şunu gördük ki CHP’de Türkiye’nin yeni, demokratik ve sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğu konusunda hem fikiriz" dedi. Destici, sokak hayvanlarının ''uyutulması''na ilişkin ise "Bu konuda çok netiz şu anda insan hayatına ciddi tehdit oluşturmaya başladı. Bu konuda devletimizin yasa hazırlığ

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Destici, "Hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Bugün de görüşmemizde yeni anayasayı konuşma fırsatı bulduk. Konuşmalarımızda şunu gördük ki CHP’de Türkiye’nin yeni, demokratik ve sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğu konusunda hem fikiriz" dedi. Destici, sokak hayvanlarının "uyutulması'na ilişkin ise "Bu konuda çok netiz şu anda insan hayatına ciddi tehdit oluşturmaya başladı. Bu konuda devletimizin yasa hazırlığı içinde olduğunu duymaktan da büyük bir memnuniyet duyduk. Bu yasa teklifini de desteklediğimizi ifade ediyorum" diye konuştu.

BBP lideri Destici, CHP lideri Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından iki lider ortak basın açıklaması yapması yaptı.

Özel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını ifade eden Destici, "Sayın genel başkan Özel ile heyetine, samimi ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Kendilerinin de ifade ettiği gibi bir hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Aslında bu ziyareti daha önce yapmayı planlamıştık ama araya seçim girdi, yoğun bir gündem oluştu. Onun için bugüne nasip oldu. Kendisine CHP Genel Başkanlığı için hayırlı olsun diyorum, yönetimini de tebrik ediyorum. Girdikleri ilk yerel seçimde de başarıyla çıktılar. Başarılarından dolayı da kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Destici, Cumhur İttifakı'nın parçası olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Tabii Büyük Birlik Partisi olarak bizde bu yerel seçimlerde belediye sayısını yüzde 100’ün üzerinde artırarak çıktık. Tabii büyükşehirlerin neredeyse yarısına yakını Cumhuriyet Halk Partisi’nde diğer kalan yarısı da Cumhur İttifakı’mızda. Biz hem AK Parti’nin olduğu yerlerde hem de Cumhuriyet Halk Partisi’nin olduğu yerlerde şu anda uyum içerisinde bir çalışma yürütüyoruz. Hemen hemen tüm büyükşehir meclislerinde Büyük Birlik Partisi’nin temsilcisi var, grubu var. Biz o şehrimize hizmet etmek adına bütün beldeleriyle, ilçeleriyle birlikte doğru bildiğimiz yada olumlu olan her şeyde arkadaşlarımız katkı sunacak. Biz Cumhur İttifakı’nın bir parçasıyız. Tabii bu hasssasiyeti de gözeterek siyasetimize devam ediyoruz. Ama neticede Türkiye partisiyiz. Önceliğimiz devletimizin varlığı, ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği-kardeşliği refahı huzuru. Bunun için elbette birlik olmaya ve birlikte hareket etme zorunluluğu olan noktalarda millete ve devlete karşı olan bir borcumuz var."

"Türkiye’nin yeni, demokratik ve sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğu konusunda hemfikiriz"

''Yeni anayasa'" tartışmalarına da değinen Destici, şöyle konuştu:

"Türkiye’nin darbe anayasasından kurtulması gerektiğine inanıyoruz. Konuşmalarımızda şunu gördük ki CHP’de Türkiye’nin yeni, demokratik ve sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğu konusunda hem fikiriz. Ben Kemal Bey’e ifade ettiklerimi, Özgür Bey’e de ifade ettim. Herkes teklifini kamuoyu önünde paylaşsın ben uzlaşamayacağımız noktaları bir kenara bırakarak en azından azami müştereklerimizde buluşarak bir anayasa yapma konusunda gayret göstermemiz gerektiğini söyledim. İlk 4 madde, 66’ncı madde ile ilgili kimsenin sıkıntısı yok. Seçimlerde verilen hazine yardımının kaldırılmasını teklif ediyoruz. Madem tasarruf edeceğiz o zaman siyasi partilerimiz de tasarruf etsin. Bizim için kırmızı çizgi terör ve şiddettir. Terör örgütleriyle arasına mesafe koyduğu sürece her siyasi parti, her sivil toplum örgütü, hatta her fert kendi fikrini özgürce söyleyebilir, inancını yaşayabilir. Kırmızı çizgimiz terör ve şiddettir. Bunda da aynı fikirde olduğumuzu gördük. Bu görüşme çok faydalı oldu. Kendisine ve yönetimine hayırlı olsun diyorum."

"Sokak köpeklerinin uyutulması teklifini destekliyoruz"

Mustafa Destici, TBMM gündemine gelmesi beklenen hayvan haklarıyla ilgili kanun tasarısına ilişkin ise "Bu konuda çok netiz şu anda insan hayatına ciddi tehdit oluşturmaya başladı. Neticede biz BBP olarak bize teslime edilen belediyelerde bir ay içinde bu çalışmaları başlatacağımızı ve sokaklarımızı saldırgan ve hastalıklı olan sokak köpeklerinden temizleyeceğimizi ifade ettik. Belediyelerimiz bu çalışmalarını tamamladılar. Şu anda köpekler toplanıyor. Tedavi görecekler tedavi görecekleri yerlere, barınak imkanı olanlar barınaklara, hastalıklı ve terbiye edilemeyecek şekilde saldırgan olanların da uyutulması konusunda biz çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu konuda devletimizin yasa hazırlığı içinde olduğunu duymaktan da büyük bir memnuniyet duyduk. Bu yasa teklifini de desteklediğimizi ifade ediyorum. Şu ana kadar bildiğimiz haliyle bizim seçim öncesi söylediğimiz her şeyin o yasa içerisinde birebir olduğunu görüyoruz" dedi.

Anka Haber Ajansı