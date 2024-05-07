Özgür Özel: “Normalleşmeye Yumuşama Demeyin"

Özgür Özel: “Normalleşmeye Yumuşama Demeyin"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilerin kendisine “Siyasette yumuşama dönemiyle ilgili düşünceniz nedir” sorusuna, “ Normalleşmeye yumuşama demeyin" yanıtını verdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilerin kendisine “Siyasette yumuşama dönemiyle ilgili düşünceniz nedir” sorusuna, “ Normalleşmeye yumuşama demeyin" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, “Cumhurbaşkanının iadeiziyareti ne zaman olacak” sorusunu, “Onu Cumhurbaşkanının kendi ekibi randevu isteyince biz bakacağız” sözleriyle yanıtladı.

Özel, basın mensuplarının “Siyasette yumuşama dönemiyle ilgili düşünceniz nedir” sorusuna ise “Normalleşmeye yumuşama demeyin” dedi.

Anka Haber Ajansı

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