Özgür Özel, Önceki Cumhurbaşkanları Ve Chp Genel Başkanlarını Arayarak Yeni Yıllarını Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül ile önceki CHP Genel Başkanları; Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak yeni yıllarını kutladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül ile önceki CHP Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak yeni yıllarını kutladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni yıl dolayısıyla önceki Cumhurbaşkanları ve partisinin önceki genel başkanlarını aradı. Özel, 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni yıllarını kutladı. CHP Lideri Özel’in görüşmelerde 2025’in sağlık, huzur, refah ve barış getirmesini dilediği bildirildi.

Anka Haber Ajansı