Özgür Özel, Önceki Genel Başkanları Telefonla Arayarak 21'inci Olağanüstü Kurultaya Davet Etti

Özgür Özel, Önceki Genel Başkanları Telefonla Arayarak 21'inci Olağanüstü Kurultaya Davet Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisinden önce görev yapan dört Genel Başkanı telefonla arayarak, 6 Nisan Pazar günü yapılacak 21’inci Olağanüstü Kurultaya davet etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisinden önce görev yapan dört Genel Başkanı telefonla arayarak, 6 Nisan Pazar günü yapılacak 21’inci Olağanüstü Kurultaya davet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisinden önce görev yapan dört Genel Başkanı telefonla arayarak, 6 Nisan Pazar günü Ankara'da yapılacak 21’inci Olağanüstü Kurultaya davet etti. CHP lideri Özel, Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Anka Haber Ajansı

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