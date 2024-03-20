Özgür Özel Ordu’da... “Yancılara Fırsatçılara Asla İtimat Etmeyin"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bu partinin kurucu Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Özgür Özel onun koltuğunda oturuyor, onun emanetinde görev yapıyor. Atatürkçülerin, cumhuriyetçilerin, vatanseverlerin partisi CHP’nin adayı Zekai Sana’dır. Şöyle bir çaresizlik yok: ‘İki kötüden birini tercih edelim, Yancılara, fırsatçılara asla itimat etmeyiniz” dedi.

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: DURSUN ALKAYA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bu partinin kurucu Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Özgür Özel onun koltuğunda oturuyor, onun emanetinde görev yapıyor. Atatürkçülerin, cumhuriyetçilerin, vatanseverlerin partisi CHP’nin adayı Zekai Sana’dır. Şöyle bir çaresizlik yok: ‘İki kötüden birini tercih edelim, Yancılara, fırsatçılara asla itimat etmeyiniz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ordu İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından halka hitap etti. CHP lideri Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İKİ ADAY, BİRBİRİNE RAKİP GİBİ GÖSTERİLİYOR AMA ASLINDA İKİSİ AYNI DALIN MEYVESİDİR”

“Ordu’nun bütün ilçelerindeki belediye başkan adaylarımız yanımızda. Hepsi birbirinden iddialı. Adaylar içinde özellikle bir adayımız var ki onu özel olarak Ordululara emanet edeceğim. Adayımız Ordu’nun tek kadın adayı Leyla Başkan. Çamaş’ta aday. Belediye başkanının kendisine karşı uyguladığı sözlü bir şiddet var. Bütün kadınlara yapılmış bir saygısızlık var. Bunun hesabını sandıkta soracağız. Ben Leyla Başkanı Çamaş’taki, Ordu’daki bütün kadınlara ve kadın haklarına saygılı bütün centilmen erkeklere emanet ediyorum. Bakın şu anda yaratılmaya çalışılan izlenimle iki aday, büyükşehirde birbirine rakip gibi gösteriliyor ama aslında ikisi aynı dalın meyvesidir. İkisi kayıkçı kavgası yapmaktadır. Bunlardan bir tanesi, altın madeninin ruhsatını verendir; öbürü de bu ruhsatı devam ettiren ve büyütendir. İkisinin birbirinden farkı yoktur.

"SANA DURURKEN ‘AK PARTİ KAZANMASIN’ DİYE KARŞISINDAKİNE OY VEREN PARTİSİNE İHANET EDER”

Bu partinin kurucu Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Özgür Özel onun koltuğunda oturuyor, onun emanetinde görev yapıyor. Atatürkçülerin, cumhuriyetçilerin, vatanseverlerin partisi CHP’nin adayı Zekai Sana’dır. Zekai Sana’ya CHP, bütün potansiyeliyle sahip çıkarsa, Atatürkçüler, cumhuriyetçiler, çevreciler, gerçek milliyetçiler Zekai Sana’ya sahip çıkarsa gücümüzle, yaratacağımız çekimle bu seçimleri biz alırız. Şöyle bir çaresizlik yok: ‘İki kötüden birini tercih edelim, efendim AK Parti kazanmasın, karşısındaki birine destek verelim.’ Karşısındaki AKP’linin tillahıdır tillahı. Eğer Zekai Sana dururken ‘AK Parti kazanmasın’ diye karşısındaki esas AK Partili Enver’e oy veren CHP’li vallahi partisine ihanet eder, billahi de partisine ihanet eder. Partinin Genel Başkanı olarak söylüyorum: Yancılara, fırsatçılara asla itimat etmeyiniz. Anlaşma diye bir şey yoktur. Bu partinin adayı Zekai Sana’dır. Bizde söz ağızdan çıkar, arka tarafta herhangi bir şey yoktur. CHP’liler sandık başına gidince muhtar adaylarına bakacak, onların içinde en Atatürkçü kimse, en cumhuriyetçi kimse ona oyu atacak. Gelecek öbür zarfı alacak, ilçede CHP’nin adayına atacak. Öbür zarfa bakacak, CHP belediye meclis üyesine atacak, büyükşehri atacak. Benim için, parti için, Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal, Bülent Ecevit, İsmet İnönü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için oyunu partisine atacak.

"BÜTÜN BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ AÇIK OCAK İŞLETMECİLİĞİNE KARŞI”

CHP, Ordu gibi bir yerde kendisine güvenmeyecek de gidip başkasına oy verecekmiş. Bir kusurumuz olduysa Zekai Bey’i birkaç hafta önce açıklamamakla oldu. Ordu’da Zekai Başkan büyükşehir belediye başkan adayımızdır. Ona oy vermek tüm CHP’lilerin namus borcudur. İki tane kötü var. Bir tanesi AK Parti’nin 10 yıl önce aday gösterdiği isim, bir tanesi beş yıl önce aday gösterdiği isim. İkisi de gitti Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne aday adayı oldular. Hangisini seçse o partinin adayı oydu. Aday gösterilmeyince başka partiye gitmiş, şimdi ‘Bende birleşelim.’ Enver’e verilecek her oy partiye ihanettir. Buradan şunu net olarak söyleyelim: Yarın herkes, önce mal varlığını açıklayacak, bizim adaylarımız mal varlığını açıkladı ve açıklıyorlar. Rakiplerden bu açıklamaları istemek Ordulunun hakkıdır, bekliyoruz. İkincisi, bizim bütün belediye başkanlarımız yarın öbür gün açık ocakla altın işletmeciliğine karşı toplumla birlikte olacaklar. Toplumun arkasında duracaklar mı, hayır arkasında durmayacaklar, önüne geçecek, mücadele edecekler, söz veriyoruz.

"İKİ ADAY DA ALTIN ŞİRKETLERİNİN GİZLİ ADAYIDIR”

Eğer samimiyseler, Ordu’da belediye başkanlığına aday olan herkesin bu altın madenleriyle, açık madencilikle, siyanürlü madencilikle nasıl mücadele edeceğine ilişkin namus sözü vermesi gerekir. İki aday da altın şirketlerinin gizli adayıdır. Bu açık liçle İliç’teki gibi buradaki, Fatsa’daki mücadeleyi gördünüz, tarım alanlarının yüzde 70’ini, orman alanlarının yüzde 62’sini Akbelen’deki gibi delik deşik edip, ortadan kaldırıp Ordu’yu perişan edecekler. Biz altın şirketlerinin adaylarına değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinin adaylarına oy veriyoruz.”

Anka Haber Ajansı