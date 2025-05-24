Özgür Özel, Pedro Sanchez İle Görüştü

Özgür Özel, Pedro Sanchez İle Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katılmak için Türkiye’de bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

Haber: Gülar SUBAŞI - Kamera: Umut GÖKBULUT

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katılmak için Türkiye’de bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı, CHP’nin ev sahipliğinde İstanbul’da devam ediyor. Konsey toplantısının açılış konuşmalarının ardından CHP Genel Bayakın Özgür Özel ve İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez ile başbaşa görüştü. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Anka Haber Ajansı

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