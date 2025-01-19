Özgür Özel, Pm Üyeleri İle İstanbul İl Başkanlığı’nda Bir Araya Geldi

Özgür Özel, Pm Üyeleri İle İstanbul İl Başkanlığı’nda Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması ve tutuklanmasının ardından yaşanan gelişmeleri ele almak amacıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda Parti Meclisi (PM) üyeleri ile bir araya geldi.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması ve tutuklanmasının ardından yaşanan gelişmeleri ele almak amacıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda Parti Meclisi (PM) üyeleri ile bir araya geldi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanarak görevden alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul’daki toplantıları devam ediyor. Önceki gün MYK’yı olağanüstü toplantıya çağıran Özel, dün de milletvekilleri ile kapalı grup toplantısı yapmıştı.

Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nda bugün de PM üyeleri ile bir araya geldi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Özgür Özel'den, Hrant Dink Mesajı: "Tüm Sorumlular Yargılanana Kadar Bu Cinayeti Unutturmayacağız"
Özgür Özel'den, Hrant Dink Mesajı: "Tüm Sorumlular Yargılanana Kadar Bu Cinayeti Unutturmayacağız"
İstanbul'daki Sahte İçki Ölümleri... Chp'li Şahbaz: "Hükümet, Derhal Kalıcı Çözümler Üretmek Zorunda"
İstanbul'daki Sahte İçki Ölümleri... Chp'li Şahbaz: "Hükümet, Derhal Kalıcı Çözümler Üretmek Zorunda"
Chp'li Gürer: "İthalatın Hayvancılıkta Çözüm Olmadığı Artık Görülmelidir"
Chp'li Gürer: "İthalatın Hayvancılıkta Çözüm Olmadığı Artık Görülmelidir"
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Oxford'a Gidiyor
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Oxford'a Gidiyor
Burdur Belediyesi Ve Tüm Emekliler Derneği İş Birliğiyle Emekli Kafe Ve Berber Salonu Açıldı
Burdur Belediyesi Ve Tüm Emekliler Derneği İş Birliğiyle Emekli Kafe Ve Berber Salonu Açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin Konuyu Gündeme Getirmesiyle Başlayan Gelişmeler Nihai Aşamasına Yaklaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin Konuyu Gündeme Getirmesiyle Başlayan Gelişmeler Nihai Aşamasına Yaklaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''chp Lideri Sayın Özel'E Samimi Tavsiyem Şudur: Siz Bu İşleri Bırakın''
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''chp Lideri Sayın Özel'E Samimi Tavsiyem Şudur: Siz Bu İşleri Bırakın''