Özgür Özel: “Rahşan Ecevit’i 4’üncü Vefat Yıl Dönümünde Saygıyla Ve Rahmetle Anıyorum”

Özgür Özel: “Rahşan Ecevit’i 4’üncü Vefat Yıl Dönümünde Saygıyla Ve Rahmetle Anıyorum”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Demokratik Sol Parti'nin kurucu genel başkanlığı görevini üstlenmiş, 3'üncü genel başkanımız Bülent Ecevit'in yol arkadaşı Rahşan Ecevit’i 4'üncü vefat yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Demokratik Sol Parti'nin kurucu genel başkanlığı görevini üstlenmiş, 3'üncü genel başkanımız Bülent Ecevit'in yol arkadaşı Rahşan Ecevit’i 4'üncü vefat yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokratik Sol Parti’nin kurucusu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 16’ncı Başbakanı Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in 4’üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşımda bulundu. Özel’in paylaşımı şöyle:

"Demokratik Sol Parti'nin kurucu genel başkanlığı görevini üstlenmiş, 3'üncü genel başkanımız Bülent Ecevit'in yol arkadaşı Rahşan Ecevit’i 4'üncü vefat yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum.”

Anka Haber Ajansı

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