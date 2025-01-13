Özgür Özel: "Rauf Denktaş'ı Ölümünün 13'üncü Yılında Saygıyla Anıyorum"

Özgür Özel: "Rauf Denktaş'ı Ölümünün 13'üncü Yılında Saygıyla Anıyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ölümünün 13'üncü yılı sebebiyle bir mesaj yayımladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ölümünün 13'üncü yılı sebebiyle bir mesaj yayımladı.

13 Ocak 2012'de vefat eden Rauf Denktaş'ın 13. ölüm yıldönümünde CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabı X üzerinden bir mesaj yayımladı.

Özel mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık mücadelesinin simge isimlerinden Rauf Denktaş'ı ölümünün 13'üncü yılında saygıyla anıyorum." dedi.

Anka Haber Ajansı

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