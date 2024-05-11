Özgür Özel, Reyhanlı Saldırılarının 11'inci Yıl Dönümünde Yaşamlarını Yitiren Vatandaşları Andı

Özgür Özel, Reyhanlı Saldırılarının 11'inci Yıl Dönümünde Yaşamlarını Yitiren Vatandaşları Andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yakın tarihimizin en acı katliamlarından biri olan Reyhanlı saldırılarının 11'inci yıl dönümünde; yaşamlarını yitiren 53 vatandaşımızı rahmetle anıyorum" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yakın tarihimizin en acı katliamlarından biri olan Reyhanlı saldırılarının 11'inci yıl dönümünde, yaşamlarını yitiren 53 vatandaşımızı rahmetle anıyorum" dedi.

Özgür Özel, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'teki bombalı saldırıda hayatını kaybedenleri andı. Özel'in resmi X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Yakın tarihimizin en acı katliamlarından biri olan Reyhanlı saldırılarının 11'inci yıldönümünde; yaşamlarını yitiren 53 vatandaşımızı rahmetle anıyorum."

Anka Haber Ajansı

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